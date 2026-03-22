22 Mart
Vanspor FK-Sarıyer
0-0
22 Mart
Como-Pisa
5-0
22 Mart
FC Groningen-Alkmaar
17:45
22 Mart
FC Utrecht-Go Ahead Eagles
2-183'
22 Mart
Feyenoord-Ajax
0-182'
22 Mart
NEC Nijmegen-SC Heerenveen
2-2
22 Mart
Nantes-Strasbourg
21:45
22 Mart
Rennes-Metz
18:15
22 Mart
Paris FC-Le Havre
18:15
22 Mart
Marsilya-Lille
18:15
22 Mart
Lyon-AS Monaco
1-055'
22 Mart
Fiorentina-Inter
21:45
22 Mart
Roma-Lecce
19:00
22 Mart
Bologna-Lazio
0-056'
22 Mart
Atalanta-Verona
1-057'
22 Mart
Arsenal-M.City
18:30
22 Mart
Hatayspor-Amed Sportif
0-3
22 Mart
Real Madrid-Atletico Madrid
22:00
22 Mart
Athletic Bilbao-Real Betis
19:30
22 Mart
Celta Vigo-Alaves
17:15
22 Mart
Barcelona-Rayo Vallecano
1-0
22 Mart
Tottenham-N. Forest
0-1DA
22 Mart
Aston Villa-West Ham United
1-0DA
22 Mart
Newcastle-Sunderland
1-2
21 Mart
M.City-C.Palace
0-0ERT
22 Mart
Augsburg-VfB Stuttgart
20:30
22 Mart
St. Pauli-Freiburg
18:30
22 Mart
Mainz 05-E. Frankfurt
1-145'
22 Mart
Esenler Erokspor-Erzurumspor
18:00
22 Mart
İstanbulspor-Bodrum FK
0-1
22 Mart
Iğdır FK-Arca Çorum FK
0-2
22 Mart
Telstar-PSV Eindhoven
17:45

Galatasaray'da Nelsson sürprizi: Geri dönüyor!

İtalyan ekibi Hellas Verona'da kiralık olarak forma giyen savunma oyuncusu Victor Nelsson, sezon başında G.Saray'a dönecek.

calendar 22 Mart 2026 13:26 | Son Güncelleme Tarihi: 22 Mart 2026 16:27
Haber: Sabah, Fotoğraf: Imago
Trendyol Süper Lig'e verilen arada yeni sezonun planlamalarına başlayan Galatasaray'da flaş gelişmeler yaşanıyor.

Sarı-kırmızılı idareciler yaz transfer döneminde gelecek ve gidecek oyuncularla ilgili görüşmelerine şimdiden başladı.

Bu doğrultuda Cimbom'un sezon başında 8 milyon Euro satın alma opsiyonuyla Hellas Verona'ya kiralık olarak gönderdiği Victor Nelsson hakkında sürpriz bir haber geldi.

Hellas Verona'nın bu sezon Serie A'da sergilediği istikrarsız performans ve puan tablosunun en alt sıralarına demir atması, Victor Nelsson'un takımdaki geleceğini doğrudan etkiledi.

Kulübün küme düşmesine artık kesin gözüyle bakılması, sözleşmedeki opsiyonların ve kalıcı transfer ihtimallerinin tamamen ortadan kalkmasına neden oldu.

İtalyan ekibi, alt lig ekonomisiyle Nelsson gibi yüksek maliyetli bir oyuncuyu kadrosunda tutamayacağı için Danimarkalı oyuncuyla yollarını ayırma kararı aldı.

G.SARAY'DAN YAKIN TAKİP

Galatasaray cephesinde ise teknik heyet, Nelsson'un geri dönüşünü yakından takip ediyor.

Sarı-kırmızılılar, Nelsson'u kadroda tutmak yerine, Avrupa Şampiyonası sonrası oluşacak yeni teklifleri değerlendirmeyi planlıyor.

Oyuncunun piyasa değerini koruması ve Avrupa'nın majör liglerinden hala takip ediliyor olması, Galatasaray'ın elini güçlendiriyor.

GELECEK STRATEJİSİ

Haziran ayında İstanbul'a dönecek olan 27 yaşındaki savunmacı, kısa bir tatilin ardından menajeriyle birlikte kendisine gelen resmi teklifleri masaya yatıracak.

NELSSON'UN HEDEFİ

Galatasaray formasıyla kazandığı şampiyonlukların ardından Avrupa'da kalıcı bir iz bırakmak isteyen Nelsson'un önceliği, yine Avrupa'nın ilk 5 liginde mücadele eden ve üst sıraları hedefleyen bir projede yer almak.  

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 26 20 4 2 62 18 64
2 Fenerbahçe 27 17 9 1 61 28 60
3 Trabzonspor 27 18 6 3 53 29 60
4 Beşiktaş 27 15 7 5 49 31 52
5 Başakşehir 27 12 7 8 44 30 43
6 Göztepe 26 11 10 5 30 20 43
7 Samsunspor 26 8 11 7 29 31 35
8 Kocaelispor 27 9 6 12 23 32 33
9 Gaziantep FK 27 8 9 10 36 46 33
10 Alanyaspor 27 6 13 8 33 32 31
11 Rizespor 26 7 9 10 32 36 30
12 Konyaspor 27 7 9 11 31 39 30
13 Antalyaspor 27 6 7 14 25 43 25
14 Gençlerbirliği 27 6 7 14 28 37 25
15 Kasımpaşa 27 5 9 13 23 38 24
16 Kayserispor 27 4 11 12 21 48 23
17 Eyüpspor 27 5 7 15 19 38 22
18 Karagümrük 27 4 5 18 24 47 17
