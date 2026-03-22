Galatasaray'da Nelsson sürprizi: Geri dönüyor!

Trendyol Süper Lig'e verilen arada yeni sezonun planlamalarına başlayan Galatasaray'da flaş gelişmeler yaşanıyor.
Sarı-kırmızılı idareciler yaz transfer döneminde gelecek ve gidecek oyuncularla ilgili görüşmelerine şimdiden başladı.
Bu doğrultuda Cimbom'un sezon başında 8 milyon Euro satın alma opsiyonuyla Hellas Verona'ya kiralık olarak gönderdiği Victor Nelsson hakkında sürpriz bir haber geldi.
Hellas Verona'nın bu sezon Serie A'da sergilediği istikrarsız performans ve puan tablosunun en alt sıralarına demir atması, Victor Nelsson'un takımdaki geleceğini doğrudan etkiledi.
Kulübün küme düşmesine artık kesin gözüyle bakılması, sözleşmedeki opsiyonların ve kalıcı transfer ihtimallerinin tamamen ortadan kalkmasına neden oldu.
İtalyan ekibi, alt lig ekonomisiyle Nelsson gibi yüksek maliyetli bir oyuncuyu kadrosunda tutamayacağı için Danimarkalı oyuncuyla yollarını ayırma kararı aldı.
G.SARAY'DAN YAKIN TAKİP
Galatasaray cephesinde ise teknik heyet, Nelsson'un geri dönüşünü yakından takip ediyor.
Sarı-kırmızılılar, Nelsson'u kadroda tutmak yerine, Avrupa Şampiyonası sonrası oluşacak yeni teklifleri değerlendirmeyi planlıyor.
Oyuncunun piyasa değerini koruması ve Avrupa'nın majör liglerinden hala takip ediliyor olması, Galatasaray'ın elini güçlendiriyor.
GELECEK STRATEJİSİ
Haziran ayında İstanbul'a dönecek olan 27 yaşındaki savunmacı, kısa bir tatilin ardından menajeriyle birlikte kendisine gelen resmi teklifleri masaya yatıracak.
NELSSON'UN HEDEFİ
Galatasaray formasıyla kazandığı şampiyonlukların ardından Avrupa'da kalıcı bir iz bırakmak isteyen Nelsson'un önceliği, yine Avrupa'nın ilk 5 liginde mücadele eden ve üst sıraları hedefleyen bir projede yer almak.
