Bayramda müzeler, saraylar açık mı, ücretsiz mi? 2026

Bayramda müzeler ve saraylar açık mı sorusu bayram tatilini kültür ve sanat aktivitesi yaparak geçirmek isteyen vatandaşlar tarafından sorgulanıyor. Ramazan Bayramı'nda İstanbul'un sarayları ve müzeleri ziyaretçilerine açık olacak. Bayram tatilini İstanbul'da değerlendirmek isteyen vatandaşlar açık olan müze ve saraylar listesini merak ediyor. Müze ve sarayların bayram mesaileri araştırılırken Topkapı Sarayı ve Dolmabahçe Müzesi bayramda açık mı, ücretsiz mi merak ediliyor. İşte, bayramda açık olan müze ve saraylar listesi 2026…Resmi tatil ve dini bayramlar; saray, köşk ve kasırların kapalı olduğu günlere denk geldiğinde; saray, köşk ve kasırlar ziyarete kapalı olacaktır.Ramazan Bayramı 1. Günü:KapalıRamazan Bayramı 2. Günü:AçıkRamazan Bayramı 3. Günü:AçıkRamazan Bayramı 1. Günü:KapalıRamazan Bayramı 2. Günü:AçıkRamazan Bayramı 3. Günü:AçıkRamazan Bayramı 1. Günü:KapalıRamazan Bayramı 2. Günü:AçıkKurban Bayramı 3. Günü:AçıkRamazan Bayramı 1. Günü:KapalıRamazan Bayramı 2. Günü:AçıkRamazan Bayramı 3. Günü:AçıkRamazan Bayramı 1. Günü:KapalıRamazan Bayramı 2. Günü:AçıkRamazan Bayramı 3. Günü:AçıkİBB'ye bağlı Yerebatan Sarnıcı, Şerefiye Sarnıcı ve MiniaTürk Ramazan Bayramı'nın 1. günü 13.00-19.00 saatleri arasında; bayramın 2. ve 3. günü 09.00-19.00 saatleri arasında ziyarete açık olacak.Panorama 1453 Tarih Müzesi, Ramazan Bayramı'nın 1. günü 13.00-18.30 saatleri arasında; bayramın 2. ve 3. günü 08.00-18.30 saatleri arasında ziyarete açık olacak.