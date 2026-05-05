05 Mayıs
Beşiktaş-Konyaspor
20:30
05 Mayıs
Arsenal-Atletico Madrid
22:00
06 Mayıs
Deportivo Riestra-Gremio
01:00
06 Mayıs
Recoleta-Santos FC
03:30
06 Mayıs
Deportivo Cuenca-San Lorenzo
05:00

Chelsea'de yeni aday Xavi Hernandez!

Xavi Hernandez, yeni bir teknik direktör arayan Chelsea'nin listesinde yer alıyor.

calendar 05 Mayıs 2026 16:17
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: Imago
Chelsea, Enzo Maresca ve Liam Rosenior'un ardından yeni teknik direktörünü arıyor.

İngiliz ekibi, artık kalıcı bir teknik direktöre takımı ve projesini emanet etmek istiyor.

CHELSEA'NİN LİSTESİNDE

Independent'te yer alan habere göre, Xavi Hernandez de Chelsea'nin teknik direktör adayları arasında yer alıyor.

Barcelona'dan 2024 yılında ayrılan ve daha sonra takım çalıştırmayan 46 yaşındaki Xavi'nin, Chelsea'nin teknik direktör adayları arasında üst sıralarda yer aldığı belirtildi.

BARCELONA'DA 2 TRANSFER

Kariyerinde Al-Sadd ile birlikte Barcelona'yı çalıştıran İspanyol teknik adam, Barcelona ile La Liga ve İspanya Süper Kupa'yı kazanmıştı.


 

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 32 23 5 4 73 27 74
2 Fenerbahçe 32 20 10 2 71 34 70
3 Trabzonspor 32 19 9 4 59 35 66
4 Beşiktaş 32 17 8 7 56 36 59
5 Göztepe 32 13 13 6 40 28 52
6 Başakşehir 32 14 9 9 53 34 51
7 Samsunspor 32 12 12 8 43 42 48
8 Rizespor 32 10 10 12 44 46 40
9 Konyaspor 32 10 10 12 42 45 40
10 Kocaelispor 32 9 10 13 26 36 37
11 Gaziantep FK 32 9 10 13 41 54 37
12 Alanyaspor 32 6 16 10 37 38 34
13 Kasımpaşa 32 7 11 14 30 46 32
14 Antalyaspor 32 7 8 17 30 51 29
15 Eyüpspor 32 7 8 17 26 45 29
16 Gençlerbirliği 32 7 7 18 30 45 28
17 Kayserispor 32 5 12 15 24 58 27
18 Karagümrük 32 6 6 20 28 53 24
