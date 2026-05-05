05 Mayıs
Beşiktaş-Konyaspor
20:30
05 Mayıs
Arsenal-Atletico Madrid
22:00
06 Mayıs
Deportivo Riestra-Gremio
01:00
06 Mayıs
Recoleta-Santos FC
03:30
06 Mayıs
Deportivo Cuenca-San Lorenzo
05:00

Pistons, JB Bickerstaff ile sözleşme uzattı

Detroit Pistons, başantrenör JB Bickerstaff ile sözleşme uzattığını duyurdu.

calendar 05 Mayıs 2026 12:53
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: NBA.com
Pistons, JB Bickerstaff ile sözleşme uzattı
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:

Detroit Pistons, başantrenör JB Bickerstaff ile sözleşme uzattığını duyurdu.

Sözleşmenin detayları açıklanmadı.

Bickerstaff yönetimindeki Pistons, son 20 yılın ilk 60 galibiyetli sezonunu geçirirken Doğu Konferansı'nı lider tamamladı.

Colorado doğumlu koç, sezonun "Yılın Koçu" ödülü için Joe Mazzulla ve Mitch Johnson ile birlikte üç finalistten biri konumunda.

Detroit, Bickerstaff'ı Temmuz 2024'te Cleveland Cavaliers sonrası göreve getirmişti. Deneyimli çalıştırıcı, Pistons ile iki sezonda 104 galibiyet, 60 mağlubiyet elde etti.

Pistons, ilk turda Magic karşısında 3-1 geriden gelerek tur atladı ve ikinci turda Cavaliers ile karşılaşacak.

SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
  • DK
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 32 23 5 4 73 27 74
2 Fenerbahçe 32 20 10 2 71 34 70
3 Trabzonspor 32 19 9 4 59 35 66
4 Beşiktaş 32 17 8 7 56 36 59
5 Göztepe 32 13 13 6 40 28 52
6 Başakşehir 32 14 9 9 53 34 51
7 Samsunspor 32 12 12 8 43 42 48
8 Rizespor 32 10 10 12 44 46 40
9 Konyaspor 32 10 10 12 42 45 40
10 Kocaelispor 32 9 10 13 26 36 37
11 Gaziantep FK 32 9 10 13 41 54 37
12 Alanyaspor 32 6 16 10 37 38 34
13 Kasımpaşa 32 7 11 14 30 46 32
14 Antalyaspor 32 7 8 17 30 51 29
15 Eyüpspor 32 7 8 17 26 45 29
16 Gençlerbirliği 32 7 7 18 30 45 28
17 Kayserispor 32 5 12 15 24 58 27
18 Karagümrük 32 6 6 20 28 53 24
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.