Pistons, JB Bickerstaff ile sözleşme uzattı

Detroit Pistons, başantrenör JB Bickerstaff ile sözleşme uzattığını duyurdu.



Sözleşmenin detayları açıklanmadı.



Bickerstaff yönetimindeki Pistons, son 20 yılın ilk 60 galibiyetli sezonunu geçirirken Doğu Konferansı'nı lider tamamladı.



Colorado doğumlu koç, sezonun "Yılın Koçu" ödülü için Joe Mazzulla ve Mitch Johnson ile birlikte üç finalistten biri konumunda.



Detroit, Bickerstaff'ı Temmuz 2024'te Cleveland Cavaliers sonrası göreve getirmişti. Deneyimli çalıştırıcı, Pistons ile iki sezonda 104 galibiyet, 60 mağlubiyet elde etti.



Pistons, ilk turda Magic karşısında 3-1 geriden gelerek tur atladı ve ikinci turda Cavaliers ile karşılaşacak.



