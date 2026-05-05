Haber Tarihi: 05 Mayıs 2026 14:00 - Güncelleme Tarihi: 05 Mayıs 2026 14:00

Hıdırellez İslam'da var mı, dinimizde Hıdırellez var mı?

Baharın gelişini müjdeleyen, ateşlerin yakıldığı ve gül dallarına umutların asıldığı o coşkulu 5-6 Mayıs gecesi gelirken, ibadetlerine ve inançlarına hassasiyet gösteren milyonlarca vatandaşın aklında devasa bir soru işareti belirdi! Gelenekselleşen bu ritüellerin dini boyutunu merak eden ve inancına ters düşmek istemeyenler, arama motorlarında kelimenin tam anlamıyla fırtınalar koparıyor. Sabahtan bu yana "Hıdırellez İslam'da var mı? Dinimizde Hıdırellez kutlamak günah mı, Kur'an'da geçiyor mu? Gül dalına dilek asmak şirk mi?" sorguları dini forumları ve diyanet sayfalarını adeta ablukaya almış durumda. İşte inanç ve gelenek arasındaki o ince çizgiyi merak edenleri yakından ilgilendiren, İslam alimlerinin ve Diyanet'in o sarsıcı açıklamalarının perde arkası...

İkilemde kalan ve dualarının kabulünü beklerken hataya düşmek istemeyen vatandaşlar araştırmalarını hızlandırdı. Peki, o asırlık Hıdırellez ritüellerinin dinimizde yeri var mı?
HIDIRELLEZ İSLAM'DA VE KUR'AN'DA VAR MI? (NET CEVAP)
Kısa, net ve kafanızdaki o devasa soru işaretini anında silecek o kritik cevap: Hayır! Hıdırellez, İslam dininin temel kaynakları olan Kur'an-ı Kerim'de veya Peygamber Efendimiz'in (S.A.V) sünnetlerinde yer alan dini bir bayram veya kutsal bir gece DEĞİLDİR.

İslam dininde Müslümanların kutlamakla mükellef olduğu yalnızca iki temel dini bayram vardır: Ramazan Bayramı ve Kurban Bayramı. Hıdırellez; kökeni Orta Asya, Ortadoğu ve Anadolu'nun çok eski çağlarına dayanan, mevsimsel döngüleri ve baharın uyanışını simgeleyen tamamen kültürel ve folklorik bir gelenektir. Hızır (A.S) ve İlyas (A.S) peygamberlerin yeryüzünde buluştuğuna inanılan bu tarih, dini bir zorunluluk değil, halk inançlarıyla şekillenmiş bir bahar festivalidir.

HIDIRELLEZ KUTLAMAK, ATEŞTEN ATLAMAK GÜNAH MI?
Konu kültürel bir kutlama olduğunda İslam alimlerinin ve Diyanet İşleri Başkanlığı'nın yaklaşımı "niyet" üzerine şekillenmektedir. Baharın gelişini kutlamak, aileyle bir araya gelmek, piknik yapmak veya doğanın uyanışı için Allah'a şükretmek dinen bir sakınca taşımaz. Ancak işin içine "şirk" (Allah'a ortak koşma) tehlikesi barındıran ritüeller girdiğinde o kırmızı çizgi aşılmış olur!

Ateşten Atlama: Hastalıklardan, nazardan veya günahlardan arınmak umuduyla ateşin üzerinden atlamak, kökeni Mecusilik (ateşe tapma) ve Şamanizm gibi eski inançlara dayanan bir hurafedir. İslam inancında arınma ve şifa yalnızca Allah'tan istenir; ateşe böyle gizemli bir güç atfetmek dinen son derece tehlikeli ve günahtır.

DİLEKLERİ GÜL DALINA ASMAK DİNEN CAİZ Mİ? (ŞİRK UYARISI)
Milyonlarca kişinin uyguladığı o meşhur ev, araba çizip gül dalına asma veya suya atma ritüelinde ise İslam alimleri çok kesin bir uyarıda bulunmaktadır: Tevhid inancına aykırıdır!

Dua Sadece Allah'a Edilir: İslam inancında (Tevhid) bir kul, istek ve dileklerini aracı kullanmadan doğrudan Allah'a (C.C) yöneltir.

Ağaçtan veya Nesneden Medet Ummak: Çizilen resimlerin bir gül ağacına asıldığında, suya atıldığında veya cüzdanın ağzı açık bırakıldığında isteklerin sırf bu eylemler yüzünden gerçekleşeceğine (veya Hızır'ın sihirli bir dokunuş yapacağına) inanmak, batıl inançtır ve İslam'ın özüne terstir. Rızkı ve bereketi veren yalnızca Allah'tır.


Özetle; baharı sevinçle karşılayıp, temiz kalple doğrudan Allah'a dua edip O'ndan bolluk bereket istemekte hiçbir beis yoktur. Ancak kağıtlara çizimler yapıp nesnelerden medet ummak ve bu eylemleri dini bir ibadetmiş gibi algılamak İslamiyet'te kesinlikle yer almaz!

