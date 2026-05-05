Haber Tarihi: 05 Mayıs 2026 10:43 - Güncelleme Tarihi: 05 Mayıs 2026 11:46

Emekli bayram ikramiyesi ne zaman yatacak? 2026

Nisan ayını geride bırakıp Mayıs'ın ilk haftasına girdiğimiz şu günlerde, Türkiye'deki milyonlarca emeklinin gözü kulağı Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'ndan gelecek o devasa müjdeye kilitlendi! 27 Mayıs'ta başlayacak olan Kurban Bayramı öncesinde kurbanlık hazırlıklarına başlamak ve bütçesini denkleştirmek isteyen vatandaşlar arama motorlarında kelimenin tam anlamıyla fırtınalar koparıyor. Sabahtan bu yana "Emekli bayram ikramiyesi ne zaman yatacak? 2026 Kurban Bayramı ikramiyesi ayın kaçında hesaplara geçecek, SSK ve Bağ-Kur ödeme günleri ne zaman?" sorguları ekonomi ve gündem sayfalarını adeta ablukaya almış durumda. İşte milyonların cüzdanını yakından ilgilendiren o kritik ödeme takvimi beklentisi ve masadaki son detaylar...

Pazar masraflarını karşılamak ve torunlarına bayram harçlığı ayırmak isteyen emekliler araştırmalarını hızlandırdı. Peki, o çok beklenen ikramiyeler IBAN'lara ne zaman yansıyacak?
Kısa, net ve hesap kitap yapmanızı sağlayacak o kritik tablo: Şu an için (5 Mayıs 2026 itibarıyla) Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından resmi gün gün ödeme takvimi henüz AÇIKLANMAMIŞTIR! Ancak geçmiş yıllardaki değişmez devlet geleneğine bakılarak ödemelerin yapılacağı hafta netleşmiş durumda.

Diyanet takvimine göre 2026 Kurban Bayramı, 27 Mayıs Çarşamba günü başlıyor. Devletin emekli ikramiyelerini bayramdan tam bir hafta önce hesaplara geçirme rutini göz önüne alındığında, beklenen takvim şu şekildedir:

Ödemelerin Başlayacağı Hafta: İkramiyelerin büyük bir ihtimalle 18 Mayıs 2026 Pazartesi ile 24 Mayıs 2026 Pazar günleri arasındaki o kritik haftada tamamen hesaplara aktarılması bekleniyor.

Tahsis Numarasına Göre Dağılım: Ödemeler; 4A (SSK), 4B (Bağ-Kur) ve 4C (Emekli Sandığı) mensupları için tahsis numarasının son rakamına göre farklı günlerde (örneğin ayın 18'i, 19'u ve 20'si gibi) kademeli olarak yatırılacaktır.

2026 KURBAN BAYRAMI İKRAMİYESİ NE KADAR? ZAM VAR MI?
Gelelim emeklilerin en çok merak ettiği o ikinci büyük soruya: İkramiye tutarlarında bir artış olacak mı?

Mevcut yasal düzenlemelere göre emekli bayram ikramiyesi tutarı 3000 TL olarak uygulanmaktadır. Ramazan Bayramı'nda bu tutar üzerinden ödeme alan emekliler, yeni bir yasal düzenleme (torba yasa veya Cumhurbaşkanlığı kararı) yapılmadığı takdirde Kurban Bayramı'nda da hesaplarında net 3000 TL göreceklerdir. Dul ve yetim aylığı alan vatandaşlar ise hisseleri oranında (yüzde 75, yüzde 50 veya yüzde 25) bu ikramiyeden faydalanmaya devam edecektir.

Milyonlarca emekli, şimdi Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı'nın önümüzdeki günlerde kameralar karşısına geçip tahsis numaralarına göre o gün gün dökülmüş resmi takvimi ilan etmesini bekliyor!

