Haber Tarihi: 05 Mayıs 2026 10:11 - Güncelleme Tarihi: 05 Mayıs 2026 11:46

Hıdrellez ne zaman başlıyor? 2026

Baharın o coşkulu enerjisi doğayı yavaş yavaş sararken, kalbinde binbir umut taşıyan ve dileklerini kağıtlara dökmeye hazırlanan milyonlarca vatandaşın beklediği o büyük gün nihayet geldi çattı! Kışın rehavetini üzerinden atıp, bolluk, bereket ve şifa dilekleriyle ateş üzerinden atlamaya hazırlananlar arama motorlarında kelimenin tam anlamıyla fırtınalar koparıyor. Sabahtan bu yana "Hıdrellez ne zaman başlıyor? Gül dalına dilek saat kaçta asılır, ritüeller ne zaman yapılacak?" sorguları kültür ve yaşam sayfalarını adeta ablukaya almış durumda. İşte Hızır ve İlyas peygamberlerin yeryüzünde buluştuğu o efsanevi gecenin tarihi ve hazırlık detayları...

Kağıtlarını, kalemlerini ve bozuk paralarını hazırlayan umut yolcuları araştırmalarını hızlandırdı. Peki, o mucizevi ateş ne zaman yakılacak ve dilekler ne zaman çizilecek?
HIDIRELLEZ NE ZAMAN BAŞLIYOR? (2026 TAKVİMİ)
Kısa, net ve dilek kesenizi hemen hazırlamanızı sağlayacak o heyecan verici cevap: Baharın müjdecisi Hıdrellez coşkusu BUGÜN (5 Mayıs 2026 Salı) akşam saatlerinde resmen başlıyor!

Asırlardır süregelen geleneklere ve resmi takvime göre Hıdrellez her yıl 5 Mayıs'ı 6 Mayıs'a bağlayan gece kutlanır.

Başlangıç: 5 Mayıs 2026 Salı akşamı (Gün batımı ile birlikte)

Bitiş: 6 Mayıs 2026 Çarşamba (İkindi vaktine kadar)

Bugün 5 Mayıs itibarıyla beklenen o mucizevi geceye ulaştık! Akşam ezanının okunması ve güneşin batmasıyla birlikte dilek mesaisi tüm yurtta başlayacak.

GÜL DALINA DİLEK NE ZAMAN ASILIR? (RİTÜEL SAATLERİ)
Hıdrellez denilince akla ilk gelen o meşhur "gül dalı" ritüeli için zamanlamayı kaçırmamanız çok önemlidir. İşte adım adım yapmanız gerekenler:

Dileklerin Çizilmesi ve Asılması: Bu akşam (5 Mayıs Salı) gün batımından sonra dileklerinizi bir kağıda çizebilir veya yazabilirsiniz. Bereket getirdiğine inanıldığı için bu çizimleri kırmızı bir kalemle yapmanız tavsiye edilir. Hazırladığınız kağıtları gece yarısına kadar açıkta duran bir gül ağacının dalına asmalı veya dibine gömmelisiniz. (Ayrıca cüzdanların ağzı da bereket için açık bırakılır.)


Dileklerin Toplanması ve Suya Atılması: Gül dalına emanet edilen bu dilekler, yarın sabah (6 Mayıs Çarşamba) güneş doğmadan önce (erkenden) toplanmalı ve akan bir suya (deniz, nehir veya dere) bırakılmalıdır.

DİĞER HIDIRELLEZ GELENEKLERİ NELERDİR?
Sadece dilek asmak değil, bu coşkulu gecenin pek çok farklı ritüeli bulunuyor:

Ateşten Atlama: Bu akşam yakılacak Hıdrellez ateşinin üzerinden üç kez atlamanın kişiyi hastalıklardan, nazardan ve yılın kötülüklerinden arındıracağına inanılır.

Yoğurt Mayalama: İçine yapay maya konulmadan, sadece bu gece ve yarın sabah yağan çiğ damlaları kullanılarak yoğurt mayalanmaya çalışılır. Eğer tutarsa, o evin yıl boyunca bereketli olacağı düşünülür.

Bereket Kesesi: Madeni paralar kırmızı keselere konularak gül dalına asılır ve ertesi gün yıl boyu cüzdanda bereket parası olarak saklanmak üzere geri alınır.

Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.