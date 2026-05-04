04 Mayıs
Chelsea-N. Forest
1-3
04 Mayıs
Everton-M.City
22:00
04 Mayıs
Sevilla-Real Sociedad
22:00
04 Mayıs
Cremonese-Lazio
1-2
04 Mayıs
Roma-Fiorentina
21:45
04 Mayıs
Altach-Wolfsberger AC
1-4
04 Mayıs
LASK-Rapid Wien
0-111'

Diego Simeone'den Sörloth itirafı!

Atletico Madrid Teknik Direktörü Diego Simeone, Şampiyonlar Ligi yarı final rövanşında Arsenal ile oynayacakları kritik karşılaşma öncesinde basın toplantısında konuştu.

calendar 04 Mayıs 2026 21:29
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: X.com
Atletico Madrid Teknik Direktörü Diego Simeone, UEFA Şampiyonlar Ligi yarı final rövanşında Arsenal ile oynayacakları kritik karşılaşma öncesinde basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

"FUTBOLU OYUNCULAR BELİRLER"

Deneyimli teknik adam, maçın kaderini oyuncuların belirleyeceğini vurgulayarak, "Teknik direktörler ne kadar analiz yaparsa yapsın, futbol oyuncularla oynanır. Biz onların duygularını yönetebiliriz. Tecrübe ve zaman size daha fazla sakinlik kazandırır, bu pasiflik değil; bu tür maçları daha iyi karşılamak için bir dinginliktir." dedi.

"İKİNCİ YARIYI TEKRAR ETMELİYİZ"

İlk maçtaki performansa gönderme yapan Simeone, "Eğer bu kadar kolaysa oyunculara ikinci yarıyı tekrar etmelerini söylerim." ifadelerini kullandı.

Maç öncesi yapılan yorumlara da değinen Arjantinli çalıştırıcı, "Yarı final gibi maçlar öncesinde herkes farklı bir başlık arıyor. Ama gerçek şu ki, kim daha iyi oynar ve kendi gücünü sahaya daha iyi yansıtırsa kazanmaya daha yakın olur." şeklinde konuştu.

"HAKEM ENDİŞEM YOK"

Hakemle ilgili sorulara net bir yanıt veren Simeone, "Hayır, hakemle ilgili bir endişem yok." dedi.

"YAPTIKLARIMIZA ÇOK İNANIYORUZ"

Karşılaşmanın ana unsurunun mental güç olduğuna dikkat çeken tecrübeli teknik adam, "Maçın gerektirdiği yoğunlukta oynamalıyız ve oyuncuların kalitesi ortaya çıkmalı. Yaptıklarımıza çok inanıyoruz. Ama sonunda her şey sadece bize bağlı olmayabilir." ifadelerini kullandı. 

SORLOTH, SIMEONE VE ALVAREZ'İN DURUMU

Simeone, Alexander Sorloth, Giuliano Simeone ve Julian Alvarez'in durumuna da değinerek, "Dün hareket ettiler, bugün antrenman yapacaklar. Yarın karar vereceğiz." dedi.

Julian Alvarez için ayrı bir parantez açan Simeone, "Bu tür büyük maçları iyi biliyor. İngiltere ligini tanıyor. Umarım harika bir performans sergiler." ifadelerini kullandı.

"SORLOTH'A İHTİYACIMIZ VAR"

Norveçli golcü Sorloth'un önemine değinen Simeone, "Ona ihtiyacımız var; ister 5 dakika, ister 10 dakika, ister 90 dakika oynasın." diyerek oyuncusuna güvendiğini belirtti. 

"PLANIMIZ NET"

Son olarak maç planına değinen deneyimli teknik adam, "Çalışmak, planımızı sahaya yansıtmak ve harika bir maç oynamak istiyoruz." diyerek sözlerini noktaladı.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 32 23 5 4 73 27 74
2 Fenerbahçe 32 20 10 2 71 34 70
3 Trabzonspor 32 19 9 4 59 35 66
4 Beşiktaş 32 17 8 7 56 36 59
5 Göztepe 32 13 13 6 40 28 52
6 Başakşehir 32 14 9 9 53 34 51
7 Samsunspor 32 12 12 8 43 42 48
8 Rizespor 32 10 10 12 44 46 40
9 Konyaspor 32 10 10 12 42 45 40
10 Kocaelispor 32 9 10 13 26 36 37
11 Gaziantep FK 32 9 10 13 41 54 37
12 Alanyaspor 32 6 16 10 37 38 34
13 Kasımpaşa 32 7 11 14 30 46 32
14 Antalyaspor 32 7 8 17 30 51 29
15 Eyüpspor 32 7 8 17 26 45 29
16 Gençlerbirliği 32 7 7 18 30 45 28
17 Kayserispor 32 5 12 15 24 58 27
18 Karagümrük 32 6 6 20 28 53 24
