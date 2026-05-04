Calum McFarlane: 'Artık tepki verme zamanı!'

İngiltere Premier Lig'de Chelsea, sahasında Nottingham Forest'a 3-1 mağlup olurken, geçici teknik direktör Calum McFarlane karşılaşmanın ardından çarpıcı açıklamalarda bulundu.
Sky Sports'a konuşan McFarlane, hem sonuçtan hem de performanstan memnun olmadıklarını dile getirdi.
"NOTTINGAM'A KARŞI BUNU YAPAMAZSINIZ"
Maça kötü başladıklarını vurgulayan McFarlane, "Sonuç ve performans gerçekten hayal kırıklığı yarattı. İlk 15 dakikada yeterince iyi değildik. İki golü kendi hatalarımızla verdik. Nottingham Forest gibi hem iyi bir takım hem de hayatta kalma mücadelesi veren bir rakibe karşı bunu yapamazsınız. Bence bu durum maçın tonunu belirledi." dedi.
"MAÇI TEKRAR İZLEMEK İSTİYORUM"
Takımın maçlara kötü başlamasıyla ilgili konuşan genç teknik adam, "Takımın neden maçlara kötü başladığını söylemek zor. Maçı tekrar izlemek istiyorum. Ama bu, üzerinde durmamız gereken bir konu. Leeds maçındaki savunmamızla ilk 15 dakika arasında çok büyük bir fark var. Kesinlikle inceleyeceğiz." ifadelerini kullandı.
DERRY VE SANCHEZ İÇİN OLUMLU MESAJ
Kadrodaki bazı oyunculara da değinen McFarlane, Jesse Derry ve Robert Sanchez hakkında olumlu konuştu:
"Jesse Derry ve Robert Sanchez hakkında pozitif sinyaller alıyoruz. Jesse'nin performansından memnunum ama şu an daha önemli konular var."
"SORUN EFOR DEĞİL"
Takımın mücadele gücüne yönelik eleştirilere de yanıt veren McFarlane, "Oyuncuların çalıştırılması zor olduğunu düşünmüyorum. Efor ve bağlılık eksikliği olduğunu da düşünmüyorum. Sorun bundan kaynaklanmıyor." dedi.
"ARTIK TEPKİ VERME ZAMANI"
Kötü gidişatı durdurabileceklerine inandığını belirten McFarlane, "Bunu durdurabileceğimize inanıyoruz. Oyuncuları her gün görüyorum ve ellerinden gelen her şeyi yapıyorlar. Bugün işler yolunda gitmedi. Herkes kadar üzgünüz ama hızlıca toparlanmamız gerekiyor. Beş gün sonra bir maçımız var, artık tepki verme zamanı." sözlerini sarf etti.
"DERRY'NİN DURUMU İYİ"
Genç oyuncu Jesse Derry'nin sağlık durumuna da değinen McFarlane, "Durumu iyi. Sağlık ekibiyle detaylı konuşmam gerekiyor ama şu an için olumlu sinyaller var." diyerek sözlerini noktaladı.
Calum McFarlane: "Artık tepki verme zamanı!"
Chelsea geçici teknik direktörü Calum McFarlane, Nottingham Forest maçının ardından konuştu.
İngiltere Premier Lig'de Chelsea, sahasında Nottingham Forest'a 3-1 mağlup olurken, geçici teknik direktör Calum McFarlane karşılaşmanın ardından çarpıcı açıklamalarda bulundu.
EN ÇOK OKUNANLAR
-
10
Tedesco yerine kim gelecek: "Klopp, Maresca, Zidane, Xabi Alonso"
-
9
Grimaldo son kararını verdi!
-
8
Hull City'nin şoklar, sürprizler ve zaferlerle dolu sezonunun bilinmeyen yüzü!
-
7
Gözler Aziz Yıldırım'da
-
6
Galatasaray'da orta saha için dev liste!
-
5
Dorgeles Nene'ye 22 milyon Euro!
-
4
Galatasaray'da 3 yerli hedefi
-
3
Galatasaray'da rehavetin nedeni o görüntü!
-
2
Erzurumspor'dan Fenerbahçe'nin Kante transferi için açıklama
-
1
Semih'e güldüren teklif
- 21:39 Antoine Griezmann: "Biz tarih yazabiliriz"
- 21:29 Diego Simeone'den Sörloth itirafı!
- 21:16 Viktor Gyökeres: "Unutulmaz bir gece olabilir"
- 20:54 Calum McFarlane: "Artık tepki verme zamanı!"
- 20:42 Vitor Pereira: "Çalıştığım en iyi gruplardan biri"
- 20:35 Joao Pedro: "Sorun teknik direktör değil"
- 20:26 Marmaris'te milli takım seçmeleri için toplantı yapıldı
- 19:25 Beşiktaş'tan sakatlık açıklaması: Milot Rashica
- 19:10 Nottingham Forest, deplasmanda Chelsea'yi dağıttı!
- 19:02 Orlando Magic, Jamahl Mosley ile yollarını ayırdı!
- 18:26 Fenerbahçe'den 40 milyon euroluk golcü hamlesi: Guirassy
- 18:01 Real Madrid'e kötü haber: Ferland Mendy
- 17:33 Emre Belözoğlu: "Süper Lig'de kalacak gücümüz var"
- 17:21 Sivasspor'da kongre 19 Mayıs'ta yapılacak
- 17:05 Çeşme Yarı Maratonu'na 43 ülkeden 3 bin 450 sporcu katılacak
- 16:59 Real Madrid'de Mbappe krizi
- 16:52 Neymar, Robinho'nun oğlunu tokatladı!
- 16:51 UEFA'dan FIFA kokartlı yardımcı hakem Arzu Görgün'e görev
- 16:48 Manchester City'den PSV'ye gidiyor!
- 16:29 Dünya Kupası öncesi iki hazırlık maçımız var!
- 16:27 Raphinha, Barcelona'dan ayrılmak istemiyor
- 16:17 CEV şampiyonu VakıfBank, basın mensuplarıyla buluştu
- 16:09 Tarık Çetin için Trabzonspor iddiası!
- 15:55 Fenerbahçe Beko'da gelir gider başabaş!
- 15:54 Beşiktaş, OKX TR ile işbirliği yaptı
- 15:54 Fenerbahçe, Mert Hakan Yandaş için TFF'ye gitti
- 15:44 Hakeme yumruk attığı iddia edilen futbolcu serbest kaldı
- 15:34 Real Betis, Oli McBurnie'yi istiyor
- 15:26 Curling Federasyonunda başkanlığa Kenan Şebin seçildi
- 15:05 Galatasaray'dan 150 milyon euro'ya ret!
- 15:04 Adana'da 18 Yaş Altı Kız Basketbol Şampiyonası başladı
- 14:42 Yüksel Yıldırım'dan İrfan Can Eğribayat açıklaması
- 14:41 Brentford'da Jannik Schuster için geri sayım!
- 14:21 Milli sporcudan alkışlanacak hareket
- 14:15 Villareal'de Marcelino ile yollarını ayırıyor
- 14:07 18 Yaş Altı Erkekler Basketbol Şampiyonası Sivas'ta başladı
- 14:00 Benfica'da rüya hedef: Rodrigo Zalazar
- 13:56 Türkiye'nin ilk engelli kadın ralli pilotundan çifte derece
- 13:53 Tırhandil Cup Kış Trofesi Final Etabı tamamlandı
- 13:50 Uluslararası 2'nci Turan Cup Halat Çekme Turnuvası düzenlendi
- 13:46 Türkiye'deki o maça şike soruşturması!
- 13:42 Altay'da belirsizlik hakim
- 13:40 Erzurumspor'dan Fenerbahçe'nin Kante transferi için açıklama
- 13:36 Merkezefendi Basket'ten basketbolda tarihi başarı
- 13:24 Bodrum FK yükselmek için kenetlendi!
- 13:18 5 yıl önce Fenerbahçe'nin başkan adayıydı, hayatını kaybetti!
- 13:18 Alessandro Altobelli'den Hakan Çalhanoğlu'na büyük övgü
- 13:17 Kayseri 2029 Dünya Spor Başkenti oldu
- 13:11 Gaziantep'te düzenlenen paraşüt yarışması sona erdi!
- 13:05 Basketbol Süper Ligi'nde 3 ekipten biri daha lige veda edecek
- 13:00 Şampiyonlar'dan gençlere tavsiye
- 12:59 Avrupa'da ikinci şampiyon Inter!
- 12:57 Motokrosta hedef Avrupa ve dünya şampiyonu çıkarmak
- 12:55 Endrick'ten geleceği için açıklama
- 12:54 Minik masa tenisçinin hayali olimpiyatlar
- 12:35 Bastoni için Barcelona açıklaması
- 12:25 Beşiktaş - Konyaspor maçının hakemi açıklandı
- 12:24 Jaylen Brown'dan Embiid'e sert sözler: "Flop yapıyor, kendi de biliyor"
- 12:23 Darko Rajakovic'ten Raptors'a duygusal mesaj: "Bu grupla gurur duyuyorum"
- 12:21 Magic koçu Mosley'den veda niteliğinde sözler
Antoine Griezmann: "Biz tarih yazabiliriz"
Diego Simeone'den Sörloth itirafı!
Viktor Gyökeres: "Unutulmaz bir gece olabilir"
Calum McFarlane: "Artık tepki verme zamanı!"
Vitor Pereira: "Çalıştığım en iyi gruplardan biri"
Joao Pedro: "Sorun teknik direktör değil"
Nottingham Forest, deplasmanda Chelsea'yi dağıttı!
Real Madrid'e kötü haber: Ferland Mendy
Real Madrid'de Mbappe krizi
Manchester City'den PSV'ye gidiyor!
- PUAN DURUMU
- FİKSTÜR
- STSL
- 1.Lig
- İng
- Alm
- İsp
- İta
- ŞL
- AL
- KL
- DK
|Takımlar
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|P
|1
|Galatasaray
|32
|23
|5
|4
|73
|27
|74
|2
|Fenerbahçe
|32
|20
|10
|2
|71
|34
|70
|3
|Trabzonspor
|32
|19
|9
|4
|59
|35
|66
|4
|Beşiktaş
|32
|17
|8
|7
|56
|36
|59
|5
|Göztepe
|32
|13
|13
|6
|40
|28
|52
|6
|Başakşehir
|32
|14
|9
|9
|53
|34
|51
|7
|Samsunspor
|32
|12
|12
|8
|43
|42
|48
|8
|Rizespor
|32
|10
|10
|12
|44
|46
|40
|9
|Konyaspor
|32
|10
|10
|12
|42
|45
|40
|10
|Kocaelispor
|32
|9
|10
|13
|26
|36
|37
|11
|Gaziantep FK
|32
|9
|10
|13
|41
|54
|37
|12
|Alanyaspor
|32
|6
|16
|10
|37
|38
|34
|13
|Kasımpaşa
|32
|7
|11
|14
|30
|46
|32
|14
|Antalyaspor
|32
|7
|8
|17
|30
|51
|29
|15
|Eyüpspor
|32
|7
|8
|17
|26
|45
|29
|16
|Gençlerbirliği
|32
|7
|7
|18
|30
|45
|28
|17
|Kayserispor
|32
|5
|12
|15
|24
|58
|27
|18
|Karagümrük
|32
|6
|6
|20
|28
|53
|24