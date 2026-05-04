Calum McFarlane: 'Artık tepki verme zamanı!'

İngiltere Premier Lig'de Chelsea, sahasında Nottingham Forest'a 3-1 mağlup olurken, geçici teknik direktör Calum McFarlane karşılaşmanın ardından çarpıcı açıklamalarda bulundu.



Sky Sports'a konuşan McFarlane, hem sonuçtan hem de performanstan memnun olmadıklarını dile getirdi.



"NOTTINGAM'A KARŞI BUNU YAPAMAZSINIZ"



Maça kötü başladıklarını vurgulayan McFarlane, "Sonuç ve performans gerçekten hayal kırıklığı yarattı. İlk 15 dakikada yeterince iyi değildik. İki golü kendi hatalarımızla verdik. Nottingham Forest gibi hem iyi bir takım hem de hayatta kalma mücadelesi veren bir rakibe karşı bunu yapamazsınız. Bence bu durum maçın tonunu belirledi." dedi.



"MAÇI TEKRAR İZLEMEK İSTİYORUM"



Takımın maçlara kötü başlamasıyla ilgili konuşan genç teknik adam, "Takımın neden maçlara kötü başladığını söylemek zor. Maçı tekrar izlemek istiyorum. Ama bu, üzerinde durmamız gereken bir konu. Leeds maçındaki savunmamızla ilk 15 dakika arasında çok büyük bir fark var. Kesinlikle inceleyeceğiz." ifadelerini kullandı.



DERRY VE SANCHEZ İÇİN OLUMLU MESAJ



Kadrodaki bazı oyunculara da değinen McFarlane, Jesse Derry ve Robert Sanchez hakkında olumlu konuştu:



"Jesse Derry ve Robert Sanchez hakkında pozitif sinyaller alıyoruz. Jesse'nin performansından memnunum ama şu an daha önemli konular var."



"SORUN EFOR DEĞİL"



Takımın mücadele gücüne yönelik eleştirilere de yanıt veren McFarlane, "Oyuncuların çalıştırılması zor olduğunu düşünmüyorum. Efor ve bağlılık eksikliği olduğunu da düşünmüyorum. Sorun bundan kaynaklanmıyor." dedi.



"ARTIK TEPKİ VERME ZAMANI"



Kötü gidişatı durdurabileceklerine inandığını belirten McFarlane, "Bunu durdurabileceğimize inanıyoruz. Oyuncuları her gün görüyorum ve ellerinden gelen her şeyi yapıyorlar. Bugün işler yolunda gitmedi. Herkes kadar üzgünüz ama hızlıca toparlanmamız gerekiyor. Beş gün sonra bir maçımız var, artık tepki verme zamanı." sözlerini sarf etti.



"DERRY'NİN DURUMU İYİ"



Genç oyuncu Jesse Derry'nin sağlık durumuna da değinen McFarlane, "Durumu iyi. Sağlık ekibiyle detaylı konuşmam gerekiyor ama şu an için olumlu sinyaller var." diyerek sözlerini noktaladı.



