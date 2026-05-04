Tarık Çetin için Trabzonspor iddiası!

Fenerbahçe forması giyen kaleci Tarık Çetin için dikkat çeken bir transfer iddiası gündeme geldi.
Fenerbahçe'nin efsane isimlerinden Müjdat Yetkiner, 29 yaşındaki file bekçisinin Trabzonspor'a transfer olacağını öne sürdü.
Radyogol'de konuşan Yetkiner, "Fenerbahçe Yönetimi kaleci Ederson'u göklere çıkarırken, Tarık Çetin'in kıymetini bilemedi. Transfer haberini benden duyun, Tarık, Trabzonspor camiasına hayırlı olsun!" diye konuştu.
Tarık Çetin'in, Fenerbahçe ile sözleşmesi sezon sonunda sona erecek.
29 yaşındaki deneyimli kaleci, bu sezon Fenerbahçe'de 4 maçta kaleyi korudu. Tarık Çetin, bu maçlarda bir kez kalesini gole kapattı ve kalesinde 4 gol gördü.
