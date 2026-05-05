05 Mayıs
Beşiktaş-Konyaspor
20:30
05 Mayıs
Arsenal-Atletico Madrid
22:00
06 Mayıs
Deportivo Riestra-Gremio
01:00
06 Mayıs
Recoleta-Santos FC
03:30
06 Mayıs
Deportivo Cuenca-San Lorenzo
05:00

Fenerbahçe'de ayrılık kararı: İsmail Yüksek

Fenerbahçe'de yeni sezon planlamaları devam ederken sürpriz bir gelişme yaşandı. Sarı-lacivertli ekipte İsmail Yüksek'in sezon sonunda takımdan ayrılma isteğini yönetime ilettiği öğrenildi.

calendar 05 Mayıs 2026 08:52
Haber: Takvim, Fotoğraf: AA
Fenerbahçe'de ayrılık kararı: İsmail Yüksek
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:



Fenerbahçe'nin deneyimli ön liberosu İsmail Yüksek ile ilgili önemli bir gelişme yaşandı.

N'Golo Kante ve Matteo Guendouzi'nin transfer edilmesinin ardından forma şansı bulmakta zorlanan İsmail'in yeni sezonda da oynamasının zor olduğunu düşünerek mevcut yönetime ayrılmak istediğini ilettiği öğrenildi.

FERDİ İLE YENİDEN TAKIM ARKADAŞI OLABİLİR

Kariyerine Avrupa'da devam etmek isteyen 26 yaşındaki futbolcuyla Ferdi Kadıoğlu'nun da formasını giydiği Brighton ve Leverkusen'in ilgilendiği belirtiliyor.

İngiliz ekibinin bu transferde daha ısrarcı olduğu da gelen bilgiler arasında.

AYRILIK KONUSUNDA KARARLI

Seçim kararı alan yönetimin İsmail konusunu yeni yönetime bırakmayı düşündüğü ancak tecrübeli futbolcunun ayrılık konusunda kararlı olduğu da gelen haberler arasında.

İsmail, sezon başında da ayrılık kararı almış ancak o dönemki yönetimle yaptığı görüşmeler sonucunda takımda kalmıştı.

BU SEZON 45 MAÇA ÇIKTI

İsmail Yüksek bu sezon Fenerbahçe'de toplam 45 karşılaşmada boy gösterdi. 27 yaşındaki isim bu maçlarda 2 gol ve 2 asistle oynadı. 


Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
  • DK
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 32 23 5 4 73 27 74
2 Fenerbahçe 32 20 10 2 71 34 70
3 Trabzonspor 32 19 9 4 59 35 66
4 Beşiktaş 32 17 8 7 56 36 59
5 Göztepe 32 13 13 6 40 28 52
6 Başakşehir 32 14 9 9 53 34 51
7 Samsunspor 32 12 12 8 43 42 48
8 Rizespor 32 10 10 12 44 46 40
9 Konyaspor 32 10 10 12 42 45 40
10 Kocaelispor 32 9 10 13 26 36 37
11 Gaziantep FK 32 9 10 13 41 54 37
12 Alanyaspor 32 6 16 10 37 38 34
13 Kasımpaşa 32 7 11 14 30 46 32
14 Antalyaspor 32 7 8 17 30 51 29
15 Eyüpspor 32 7 8 17 26 45 29
16 Gençlerbirliği 32 7 7 18 30 45 28
17 Kayserispor 32 5 12 15 24 58 27
18 Karagümrük 32 6 6 20 28 53 24
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.