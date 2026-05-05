05 Mayıs
Beşiktaş-Konyaspor
20:30
05 Mayıs
Arsenal-Atletico Madrid
22:00
06 Mayıs
Deportivo Riestra-Gremio
01:00
06 Mayıs
Recoleta-Santos FC
03:30
06 Mayıs
Deportivo Cuenca-San Lorenzo
05:00

Beşiktaş'ta gözler Orkun Kökçü'de!

Beşiktaş, Türkiye Kupası yarı finalinde Konyaspor karşısında en büyük koz olarak Orkun Kökçü'nün performansına güveniyor.

05 Mayıs 2026 09:04
Haber: Sabah, Fotoğraf: AA
Beşiktaş, Türkiye Kupası yarı finalinde sahasında TÜMOSAN Konyaspor ile karşılaşacak.

Teknik direktör Sergen Yalçın, Konyaspor maçını düşünerek cuma günü oynanan Gaziantep FK maçında Orkun Kökçü'yü yedek soyundurmuştu.

Siyah beyazlı takımın kaptanı, 82'nci dakikada Junior Olaitan'ın yerine oyuna dahil olmuştu.

25 yaşındaki yıldız yarı finalde Beşiktaş'ın en önemli kozu olacak.

Süper Lig'de Tüpraş Stadı'nda oynanan müsabakada Konyaspor ağlarını havalandıran milli futbolcu, Kartal'ı finale uçurmak istiyor.

BU SEZON ORKUN

Bu sezon 4 kulvarda toplam 38 maça çıkan Beşiktaş'ın maestrosu, 9 gol ve 9 asistlik performansıyla 18 gole direkt etki etti.  


TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 32 23 5 4 73 27 74
2 Fenerbahçe 32 20 10 2 71 34 70
3 Trabzonspor 32 19 9 4 59 35 66
4 Beşiktaş 32 17 8 7 56 36 59
5 Göztepe 32 13 13 6 40 28 52
6 Başakşehir 32 14 9 9 53 34 51
7 Samsunspor 32 12 12 8 43 42 48
8 Rizespor 32 10 10 12 44 46 40
9 Konyaspor 32 10 10 12 42 45 40
10 Kocaelispor 32 9 10 13 26 36 37
11 Gaziantep FK 32 9 10 13 41 54 37
12 Alanyaspor 32 6 16 10 37 38 34
13 Kasımpaşa 32 7 11 14 30 46 32
14 Antalyaspor 32 7 8 17 30 51 29
15 Eyüpspor 32 7 8 17 26 45 29
16 Gençlerbirliği 32 7 7 18 30 45 28
17 Kayserispor 32 5 12 15 24 58 27
18 Karagümrük 32 6 6 20 28 53 24
