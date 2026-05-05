Beşiktaş'ta gözler Orkun Kökçü'de!

Beşiktaş, Türkiye Kupası yarı finalinde sahasında TÜMOSAN Konyaspor ile karşılaşacak.
Teknik direktör Sergen Yalçın, Konyaspor maçını düşünerek cuma günü oynanan Gaziantep FK maçında Orkun Kökçü'yü yedek soyundurmuştu.
Siyah beyazlı takımın kaptanı, 82'nci dakikada Junior Olaitan'ın yerine oyuna dahil olmuştu.
25 yaşındaki yıldız yarı finalde Beşiktaş'ın en önemli kozu olacak.
Süper Lig'de Tüpraş Stadı'nda oynanan müsabakada Konyaspor ağlarını havalandıran milli futbolcu, Kartal'ı finale uçurmak istiyor.
BU SEZON ORKUN
Bu sezon 4 kulvarda toplam 38 maça çıkan Beşiktaş'ın maestrosu, 9 gol ve 9 asistlik performansıyla 18 gole direkt etki etti.
