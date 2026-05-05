Galatasaray'da Antalyaspor öncesi yasak!

Samsun'da farklı kaybeden Galatasaray'ın şampiyonluğu ertelendi.
Takımdaki rehaveti dikkate alan teknik direktör Okan Buruk, şampiyonluk halinde sözünü verdiği 4 günlük izni 1'e indirdi. Samsun dönüşü pazar dinlenen sarı-kırmızılı oyuncular, pazartesi günü öğleden sonra Kemerburgaz'da toplandı ve Antalyaspor maçı hazırlıkları başladı.
MİSAFİR GİRİŞİ YASAKLANDI!
Okan Buruk, 3-0 kazandığı Fenerbahçe derbisine hazırlandığı şekilde Antalyaspor'u ciddiye alacak. Rakiplerinin en son Alanyaspor ile oynadığı müsabakanın yanı sıra bu sezon büyük takımlara karşı yaptığı maçlar da detaylı şekilde analiz edildi. Hafta boyunca tesise misafir girişi yasaklandı ve sadece şampiyonluğa konsantre olundu. Kutlamalarla ilgili organizasyon, Antalyaspor maçı sonrasına bırakıldı.
DURSUN ÖZBEK YALNIZ BIRAKMAYACAK
Başkan Dursun Özbek de bu hafta Kemerburgaz'da takımı yalnız bırakmayacak.
Takımdaki rehaveti dikkate alan teknik direktör Okan Buruk, şampiyonluk halinde sözünü verdiği 4 günlük izni 1'e indirdi. Samsun dönüşü pazar dinlenen sarı-kırmızılı oyuncular, pazartesi günü öğleden sonra Kemerburgaz'da toplandı ve Antalyaspor maçı hazırlıkları başladı.
MİSAFİR GİRİŞİ YASAKLANDI!
Okan Buruk, 3-0 kazandığı Fenerbahçe derbisine hazırlandığı şekilde Antalyaspor'u ciddiye alacak. Rakiplerinin en son Alanyaspor ile oynadığı müsabakanın yanı sıra bu sezon büyük takımlara karşı yaptığı maçlar da detaylı şekilde analiz edildi. Hafta boyunca tesise misafir girişi yasaklandı ve sadece şampiyonluğa konsantre olundu. Kutlamalarla ilgili organizasyon, Antalyaspor maçı sonrasına bırakıldı.
DURSUN ÖZBEK YALNIZ BIRAKMAYACAK
Başkan Dursun Özbek de bu hafta Kemerburgaz'da takımı yalnız bırakmayacak.