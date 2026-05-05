04 Mayıs
Chelsea-N. Forest
1-3
04 Mayıs
Everton-M.City
3-3
04 Mayıs
Sevilla-Real Sociedad
1-0
04 Mayıs
Cremonese-Lazio
1-2
04 Mayıs
Roma-Fiorentina
4-0
04 Mayıs
Altach-Wolfsberger AC
1-4
04 Mayıs
LASK-Rapid Wien
3-1

Galatasaray'da Antalyaspor öncesi yasak!

Okan Buruk, 3-0 kazandığı Fenerbahçe derbisine hazırlandığı şekilde Antalyaspor'u ciddiye alacak. Sarı-kırmızılılarda Antalyaspor maçı öncesi tesislere misafir girişi de yasaklandı.

calendar 05 Mayıs 2026 07:26
Haber: Sabah, Fotoğraf: AA
Samsun'da farklı kaybeden Galatasaray'ın şampiyonluğu ertelendi.

Takımdaki rehaveti dikkate alan teknik direktör Okan Buruk, şampiyonluk halinde sözünü verdiği 4 günlük izni 1'e indirdi. Samsun dönüşü pazar dinlenen sarı-kırmızılı oyuncular, pazartesi günü öğleden sonra Kemerburgaz'da toplandı ve Antalyaspor maçı hazırlıkları başladı.

MİSAFİR GİRİŞİ YASAKLANDI!

Okan Buruk, 3-0 kazandığı Fenerbahçe derbisine hazırlandığı şekilde Antalyaspor'u ciddiye alacak. Rakiplerinin en son Alanyaspor ile oynadığı müsabakanın yanı sıra bu sezon büyük takımlara karşı yaptığı maçlar da detaylı şekilde analiz edildi. Hafta boyunca tesise misafir girişi yasaklandı ve sadece şampiyonluğa konsantre olundu. Kutlamalarla ilgili organizasyon, Antalyaspor maçı sonrasına bırakıldı.

DURSUN ÖZBEK YALNIZ BIRAKMAYACAK

Başkan Dursun Özbek de bu hafta Kemerburgaz'da takımı yalnız bırakmayacak.  

Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 32 23 5 4 73 27 74
2 Fenerbahçe 32 20 10 2 71 34 70
3 Trabzonspor 32 19 9 4 59 35 66
4 Beşiktaş 32 17 8 7 56 36 59
5 Göztepe 32 13 13 6 40 28 52
6 Başakşehir 32 14 9 9 53 34 51
7 Samsunspor 32 12 12 8 43 42 48
8 Rizespor 32 10 10 12 44 46 40
9 Konyaspor 32 10 10 12 42 45 40
10 Kocaelispor 32 9 10 13 26 36 37
11 Gaziantep FK 32 9 10 13 41 54 37
12 Alanyaspor 32 6 16 10 37 38 34
13 Kasımpaşa 32 7 11 14 30 46 32
14 Antalyaspor 32 7 8 17 30 51 29
15 Eyüpspor 32 7 8 17 26 45 29
16 Gençlerbirliği 32 7 7 18 30 45 28
17 Kayserispor 32 5 12 15 24 58 27
18 Karagümrük 32 6 6 20 28 53 24
