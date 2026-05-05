04 Mayıs
Chelsea-N. Forest
1-3
04 Mayıs
Everton-M.City
3-3
04 Mayıs
Sevilla-Real Sociedad
1-0
04 Mayıs
Cremonese-Lazio
1-2
04 Mayıs
Roma-Fiorentina
4-0
04 Mayıs
Altach-Wolfsberger AC
1-4
04 Mayıs
LASK-Rapid Wien
3-1

Aston Villa, Sara için transfer kıvılcımlarını yaktı!

Galatasaray'dan Wilfried Singo'yu takip eden Aston Villa, Singo'yu izlediği maçlarda Gabriel Sara'dan etkilendi ve bu transferin kıvılcımlarını yaktı.

calendar 05 Mayıs 2026 08:32
Haber: Sabah, Fotoğraf: AA
Aston Villa, Sara için transfer kıvılcımlarını yaktı!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:

Sezon başında Wilfried Singo'ya talip olan Aston Villa, Fildişili savunmacıyı 30 milyon Euro bonservis ve 4.8 milyon Euro yıllık ücret karşılığında Galatasaray'a kaptırmıştı.

İngiliz ekibi, tecrübeli futbolcuyu izlemeye devam etti. Singo'nun oynadığı maçlarda ise Gabriel Sara dikkat çekti. Sara'yı olumlu raporlayan Aston Villa scoutları, bu transferin kıvılcımını yaktı.

Premier Lig'den Aston Villa dışında Newcastle ve Everton da Brezilyalı yıldızla ilgileniyor. Brezilya Milli Takımı'na seçilerek piyasasını yapan Sara'nın bonservisi 40 milyon Euro olarak belirlendi.

Galatasaray'da bu sezon 42 maçta süre bulan Gabriel Sara, 6 gol attı ve 5 asist yaptı.  

Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
  • DK
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 32 23 5 4 73 27 74
2 Fenerbahçe 32 20 10 2 71 34 70
3 Trabzonspor 32 19 9 4 59 35 66
4 Beşiktaş 32 17 8 7 56 36 59
5 Göztepe 32 13 13 6 40 28 52
6 Başakşehir 32 14 9 9 53 34 51
7 Samsunspor 32 12 12 8 43 42 48
8 Rizespor 32 10 10 12 44 46 40
9 Konyaspor 32 10 10 12 42 45 40
10 Kocaelispor 32 9 10 13 26 36 37
11 Gaziantep FK 32 9 10 13 41 54 37
12 Alanyaspor 32 6 16 10 37 38 34
13 Kasımpaşa 32 7 11 14 30 46 32
14 Antalyaspor 32 7 8 17 30 51 29
15 Eyüpspor 32 7 8 17 26 45 29
16 Gençlerbirliği 32 7 7 18 30 45 28
17 Kayserispor 32 5 12 15 24 58 27
18 Karagümrük 32 6 6 20 28 53 24
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.