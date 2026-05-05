Aston Villa, Sara için transfer kıvılcımlarını yaktı!

Sezon başında Wilfried Singo'ya talip olan Aston Villa, Fildişili savunmacıyı 30 milyon Euro bonservis ve 4.8 milyon Euro yıllık ücret karşılığında Galatasaray'a kaptırmıştı.
İngiliz ekibi, tecrübeli futbolcuyu izlemeye devam etti. Singo'nun oynadığı maçlarda ise Gabriel Sara dikkat çekti. Sara'yı olumlu raporlayan Aston Villa scoutları, bu transferin kıvılcımını yaktı.
Premier Lig'den Aston Villa dışında Newcastle ve Everton da Brezilyalı yıldızla ilgileniyor. Brezilya Milli Takımı'na seçilerek piyasasını yapan Sara'nın bonservisi 40 milyon Euro olarak belirlendi.
Galatasaray'da bu sezon 42 maçta süre bulan Gabriel Sara, 6 gol attı ve 5 asist yaptı.
