04 Mayıs
Chelsea-N. Forest
1-3
04 Mayıs
Everton-M.City
0-166'
04 Mayıs
Sevilla-Real Sociedad
1-060'
04 Mayıs
Cremonese-Lazio
1-2
04 Mayıs
Roma-Fiorentina
4-079'
04 Mayıs
Altach-Wolfsberger AC
1-4
04 Mayıs
LASK-Rapid Wien
3-190'

Trabzonspor'dan kombine bilet çağrısı

Trabzonspor, 2026-2027 sezonu kombine satışlarını başlatırken taraftara "yerini erkenden al" çağrısı yaptı.

calendar 04 Mayıs 2026 23:00
Haber: AA, Fotoğraf: X.com
Trabzonspor Kulübü, 2026-2027 sezonu kombine biletleri için taraftara çağrıda bulundu.

Bordo-mavili kulüpten yapılan açıklamada, kombinelerin satışa sunulduğu belirtilerek, "Birlikte yürüdüğümüz bu yolda, yeni sezonun ilk adımını siz atıyorsunuz. Kombinelerimizin satışa sunulmasıyla başlayan bu yolculukta, kulübüne destek veren tüm taraftarlarımıza teşekkür ediyoruz." ifadeleri kullanıldı.

Yeni sezonda Avrupa kupaları ve uzun lig maratonu olduğuna dikkat çekilerek, şu ifadelere yer verildi:

"Sayın Başkanımız Ertuğrul Doğan'ın da vurguladığı gibi Trabzonspor, taraftarıyla anlam bulur, taraftarıyla büyür. Bu birliktelik sahaya yansıdığında ortaya çıkan güç, oyunun akışını da sezonun kaderini de değiştirir. Biz hazırız. Planımızla, inancımızla ve hedeflerimizle yeni sezona yürüyoruz. Şimdi tribündeki yerini erkenden al, yazılacak hikayenin en yakın tanığı ol."

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 32 23 5 4 73 27 74
2 Fenerbahçe 32 20 10 2 71 34 70
3 Trabzonspor 32 19 9 4 59 35 66
4 Beşiktaş 32 17 8 7 56 36 59
5 Göztepe 32 13 13 6 40 28 52
6 Başakşehir 32 14 9 9 53 34 51
7 Samsunspor 32 12 12 8 43 42 48
8 Rizespor 32 10 10 12 44 46 40
9 Konyaspor 32 10 10 12 42 45 40
10 Kocaelispor 32 9 10 13 26 36 37
11 Gaziantep FK 32 9 10 13 41 54 37
12 Alanyaspor 32 6 16 10 37 38 34
13 Kasımpaşa 32 7 11 14 30 46 32
14 Antalyaspor 32 7 8 17 30 51 29
15 Eyüpspor 32 7 8 17 26 45 29
16 Gençlerbirliği 32 7 7 18 30 45 28
17 Kayserispor 32 5 12 15 24 58 27
18 Karagümrük 32 6 6 20 28 53 24
