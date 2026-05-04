04 Mayıs
Chelsea-N. Forest
1-3
04 Mayıs
Everton-M.City
0-164'
04 Mayıs
Sevilla-Real Sociedad
1-058'
04 Mayıs
Cremonese-Lazio
1-2
04 Mayıs
Roma-Fiorentina
4-077'
04 Mayıs
Altach-Wolfsberger AC
1-4
04 Mayıs
LASK-Rapid Wien
3-190'

Dursun Özbek'in yeni yönetim listesi belli oldu

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, 23 Mayıs'ta yapılacak başkanlık seçimi için yeni yönetim kurulu listesini divana sundu.

calendar 04 Mayıs 2026 23:15
Fotoğraf: X.com
Dursun Özbek'in yeni yönetim listesi belli oldu
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:



Galatasaray'da sezon sonunda yapılacak olağan seçimli genel kurulda yeniden aday olmaya hazırlanan Dursun Özbek'in yeni yönetim listesi belli oldu.

Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre; Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, yeni yönetim kurulu listesini Divan Kurulu'na verdi.

DURSUN ÖZBEK'İN YÖNETİM LİSTESİ

Asil: Metin Öztürk, Sedat Artukoğlu, Eray Yazgan, Can Natan, Mert Çetinkaya, Mehmet Cibara, Abdullah Kavukcu, Burak Kutluğ, Fatih Demircan, Özen Kuzu.

Yedek: Bora Bahçetepe, Ozan Yurtsever, Emir Aral, Tanur Yılmaz, Ömer Sarıgül

TEK ADAY OLARAK GİRECEK

Galatasaray Divan Kurulu Başkanı Aykutalp Derkan, Özbek dışında adaylık başvurusu yapılmadığını belirterek adaylık sürecinin tamamlandığını duyurdu. Derkan, tek aday olması nedeniyle oy pusulasının kırmızı renkte olacağını ifade etti.

SEÇİM TARİHİ NE ZAMAN?

Galatasaray'ın olağan seçim toplantısı 16 Mayıs 2026 Cumartesi günü saat 10:00'da Galatasaray Lisesi Tevfik Fikret Salonu'nda, yeterli çoğunluk olmadığı takdirde ikinci toplantı 23 Mayıs 2026 Cumartesi günü aynı yer ve saatte yapılacak.

Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
  • DK
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 32 23 5 4 73 27 74
2 Fenerbahçe 32 20 10 2 71 34 70
3 Trabzonspor 32 19 9 4 59 35 66
4 Beşiktaş 32 17 8 7 56 36 59
5 Göztepe 32 13 13 6 40 28 52
6 Başakşehir 32 14 9 9 53 34 51
7 Samsunspor 32 12 12 8 43 42 48
8 Rizespor 32 10 10 12 44 46 40
9 Konyaspor 32 10 10 12 42 45 40
10 Kocaelispor 32 9 10 13 26 36 37
11 Gaziantep FK 32 9 10 13 41 54 37
12 Alanyaspor 32 6 16 10 37 38 34
13 Kasımpaşa 32 7 11 14 30 46 32
14 Antalyaspor 32 7 8 17 30 51 29
15 Eyüpspor 32 7 8 17 26 45 29
16 Gençlerbirliği 32 7 7 18 30 45 28
17 Kayserispor 32 5 12 15 24 58 27
18 Karagümrük 32 6 6 20 28 53 24
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.