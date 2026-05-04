Galatasaray'da sezon sonunda yapılacak olağan seçimli genel kurulda yeniden aday olmaya hazırlanan Dursun Özbek'in yeni yönetim listesi belli oldu.



Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre; Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, yeni yönetim kurulu listesini Divan Kurulu'na verdi.



DURSUN ÖZBEK'İN YÖNETİM LİSTESİ



Asil: Metin Öztürk, Sedat Artukoğlu, Eray Yazgan, Can Natan, Mert Çetinkaya, Mehmet Cibara, Abdullah Kavukcu, Burak Kutluğ, Fatih Demircan, Özen Kuzu.



Yedek: Bora Bahçetepe, Ozan Yurtsever, Emir Aral, Tanur Yılmaz, Ömer Sarıgül



TEK ADAY OLARAK GİRECEK



Galatasaray Divan Kurulu Başkanı Aykutalp Derkan, Özbek dışında adaylık başvurusu yapılmadığını belirterek adaylık sürecinin tamamlandığını duyurdu. Derkan, tek aday olması nedeniyle oy pusulasının kırmızı renkte olacağını ifade etti.



SEÇİM TARİHİ NE ZAMAN?



Galatasaray'ın olağan seçim toplantısı 16 Mayıs 2026 Cumartesi günü saat 10:00'da Galatasaray Lisesi Tevfik Fikret Salonu'nda, yeterli çoğunluk olmadığı takdirde ikinci toplantı 23 Mayıs 2026 Cumartesi günü aynı yer ve saatte yapılacak.



