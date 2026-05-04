Sarıyer'de Servet Çetin dönemi sona erdi!

calendar 04 Mayıs 2026 23:01
Haber: AA, Fotoğraf: X.com
Trendyol 1. Lig ekiplerinden SMS Grup Sarıyer'de teknik direktör Servet Çetin ile yollar ayrıldı.

Lacivert-beyazlı kulübün ABD merkezli sosyal medya platformu Instagram hesabından yapılan paylaşımda, Servet Çetin'in çok zor bir dönemde takımın başına geçtiği belirtilerek, "Kendisi göreve geldiği günden itibaren sadece saha içinde değil, saha dışında da kulübümüze sahip çıkan, inanan ve bu inancı oyuncularımıza da yansıtan bir duruş sergiledi. Zaman zaman en zor anlarda bile geri adım atmadan, mücadeleyi sonuna kadar sürdürmesi bu hikayenin en önemli parçalarından biri oldu." ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada, Servet Çetin'in emeklerinin çok değerli olduğu aktarılarak, "Birlikte zorlu günler gördük, önemli anlar yaşadık ve en önemlisi bu camianın ne kadar güçlü olduğunu bir kez daha hissettik. Kendisine kulübümüze kattıkları için teşekkür ediyor, bundan sonraki kariyerinde başarılar diliyoruz. Yolu açık olsun." denildi.

Servet Çetin, Sarıyer'in başında çıktığı 29 lig maçında 14 galibiyet, 6 beraberlik ve 9 mağlubiyet yaşadı.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 32 23 5 4 73 27 74
2 Fenerbahçe 32 20 10 2 71 34 70
3 Trabzonspor 32 19 9 4 59 35 66
4 Beşiktaş 32 17 8 7 56 36 59
5 Göztepe 32 13 13 6 40 28 52
6 Başakşehir 32 14 9 9 53 34 51
7 Samsunspor 32 12 12 8 43 42 48
8 Rizespor 32 10 10 12 44 46 40
9 Konyaspor 32 10 10 12 42 45 40
10 Kocaelispor 32 9 10 13 26 36 37
11 Gaziantep FK 32 9 10 13 41 54 37
12 Alanyaspor 32 6 16 10 37 38 34
13 Kasımpaşa 32 7 11 14 30 46 32
14 Antalyaspor 32 7 8 17 30 51 29
15 Eyüpspor 32 7 8 17 26 45 29
16 Gençlerbirliği 32 7 7 18 30 45 28
17 Kayserispor 32 5 12 15 24 58 27
18 Karagümrük 32 6 6 20 28 53 24
