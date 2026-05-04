04 Mayıs
Chelsea-N. Forest
1-3
04 Mayıs
Everton-M.City
3-3
04 Mayıs
Sevilla-Real Sociedad
1-0
04 Mayıs
Cremonese-Lazio
1-2
04 Mayıs
Roma-Fiorentina
4-0
04 Mayıs
Altach-Wolfsberger AC
1-4
04 Mayıs
LASK-Rapid Wien
3-1

Roma'dan Fiorentina karşısında dört gollü net galibiyet

İtalya Serie A'nın 35. hafta maçında Roma, sahasında Fiorentina'yı 4-0 mağlup etti.

calendar 04 Mayıs 2026 23:39
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: Imago
İtalya Serie A'nın 35. hafta maçında Roma, Fiorentina'yı ağırladı.

Olimpico Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi ev sahibi ekip Roma, 4-0'lık skorla kazandı.

Roma'ya galibiyeti getiren golleri, 13'te Gianluca Mancini, 17'de Wesley, 34'te Mario Hermoso ve 58'de Niccolo Pisilli kaydetti.

Paolo Vanoli yönetimindeki Fiorentina'nın ligde 7 maçlık yenilmezlik serisi sona erdi.

Bu sonucun ardından Roma, puanını 64 puana yükseltti. Fiorentina ise 37 puanda kaldı.

İtalya Serie A'nın bir sonraki maçında Roma, Parma deplasmanına gidecek. Fiorentina, Genoa'yı konuk edecek.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 32 23 5 4 73 27 74
2 Fenerbahçe 32 20 10 2 71 34 70
3 Trabzonspor 32 19 9 4 59 35 66
4 Beşiktaş 32 17 8 7 56 36 59
5 Göztepe 32 13 13 6 40 28 52
6 Başakşehir 32 14 9 9 53 34 51
7 Samsunspor 32 12 12 8 43 42 48
8 Rizespor 32 10 10 12 44 46 40
9 Konyaspor 32 10 10 12 42 45 40
10 Kocaelispor 32 9 10 13 26 36 37
11 Gaziantep FK 32 9 10 13 41 54 37
12 Alanyaspor 32 6 16 10 37 38 34
13 Kasımpaşa 32 7 11 14 30 46 32
14 Antalyaspor 32 7 8 17 30 51 29
15 Eyüpspor 32 7 8 17 26 45 29
16 Gençlerbirliği 32 7 7 18 30 45 28
17 Kayserispor 32 5 12 15 24 58 27
18 Karagümrük 32 6 6 20 28 53 24
