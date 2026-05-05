04 Mayıs
Chelsea-N. Forest
1-3
04 Mayıs
Everton-M.City
3-3
04 Mayıs
Sevilla-Real Sociedad
1-0
04 Mayıs
Cremonese-Lazio
1-2
04 Mayıs
Roma-Fiorentina
4-0
04 Mayıs
Altach-Wolfsberger AC
1-4
04 Mayıs
LASK-Rapid Wien
3-1

Serdal Adalı'dan çipli top çağrısı!

Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı, teknoloji çağrısı yaptı. Kulüpler Birliği'ne yazı gönderip çipli topa geçilmesini isteyen Adalı'ya diğer kulüpler de katıldı. TFF'ye resmi başvuru olacak

calendar 05 Mayıs 2026 07:46
Haber: Sabah, Fotoğraf: AA
Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı, Kulüpler Birliği'ne çipli top uygulaması için yazı gönderdi.

Kulüplerin büyük bölümünün destek olduğu ve TFF'ye başvuru yapılacağı öğrenildi.

Çipli top sisteminde topun içindeki sensör, pas veren oyuncunun topa ilk temas anını tespit edip VAR merkezine gönderiyor. Yapay zeka ofsayt olup olmadığını bildiriyor.

Ele değip değmediği, topun çizgiyi geçip geçmediği de sensörlerden gelen sinyalle sonuç veriyor.

Sistem, şu ana dek 2022 Dünya Kupası ve 2024 Avrupa Şampiyonası'nda kullanıldı. 

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 32 23 5 4 73 27 74
2 Fenerbahçe 32 20 10 2 71 34 70
3 Trabzonspor 32 19 9 4 59 35 66
4 Beşiktaş 32 17 8 7 56 36 59
5 Göztepe 32 13 13 6 40 28 52
6 Başakşehir 32 14 9 9 53 34 51
7 Samsunspor 32 12 12 8 43 42 48
8 Rizespor 32 10 10 12 44 46 40
9 Konyaspor 32 10 10 12 42 45 40
10 Kocaelispor 32 9 10 13 26 36 37
11 Gaziantep FK 32 9 10 13 41 54 37
12 Alanyaspor 32 6 16 10 37 38 34
13 Kasımpaşa 32 7 11 14 30 46 32
14 Antalyaspor 32 7 8 17 30 51 29
15 Eyüpspor 32 7 8 17 26 45 29
16 Gençlerbirliği 32 7 7 18 30 45 28
17 Kayserispor 32 5 12 15 24 58 27
18 Karagümrük 32 6 6 20 28 53 24
