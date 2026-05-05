04 Mayıs
Chelsea-N. Forest
1-3
04 Mayıs
Everton-M.City
3-3
04 Mayıs
Sevilla-Real Sociedad
1-0
04 Mayıs
Cremonese-Lazio
1-2
04 Mayıs
Roma-Fiorentina
4-0
04 Mayıs
Altach-Wolfsberger AC
1-4
04 Mayıs
LASK-Rapid Wien
3-1

Galatasaray'da savunma değişiyor!

Galatasaray'da iki stoper Davinson Sanchez ile Abdülkerim Bardakcı'nın fiziksel olarak düşüşte olması nedeniyle savunma hattında yeni bir yapılanma gerçekleşecek.

calendar 05 Mayıs 2026 07:59
Haber: Milliyet, Fotoğraf: AA
Galatasaray'da Samsunspor karşısında alınan ağır yenilgi sonrası özellikle savunma hattına yeni yapılanma için önemli hamleler yapılacağı öğrenildi.

Buna göre sarı-kırmızılıların savunma kurgusunu tamamen değiştirmek için kolları sıvadığı belirtildi.

Galatasaray'da defansın merkezindeki Sanchez ile Abdülkerim'in yaşlarının ilerlemesi ve ağır kalmaları, mental yorgunluğun yanı sıra fiziksel dezavantajları da beraberinde getirdi. Sarı-kırmızılıların bu nedenle sezon sonundan itibaren yeni bir defans kurgusu oluşturacağı ifade edildi.

Diğer taraftan beklerde de bir türlü istikrarın yakalanamaması sebebiyle savunmadaki operasyonun kapsamı genişletildi. Sol bekte Jakobs ve Eren Elmalı'nın bulunduğu ancak sağda bir istikrar sağlanamadığı ifade edildi.

Üçüncü sol bek olan ve oynaması için Başakşehir'e gönderilen Kazımcan Karataş'ın gelecek sezon için de kalmasının zor olduğu belirtildi.  

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 32 23 5 4 73 27 74
2 Fenerbahçe 32 20 10 2 71 34 70
3 Trabzonspor 32 19 9 4 59 35 66
4 Beşiktaş 32 17 8 7 56 36 59
5 Göztepe 32 13 13 6 40 28 52
6 Başakşehir 32 14 9 9 53 34 51
7 Samsunspor 32 12 12 8 43 42 48
8 Rizespor 32 10 10 12 44 46 40
9 Konyaspor 32 10 10 12 42 45 40
10 Kocaelispor 32 9 10 13 26 36 37
11 Gaziantep FK 32 9 10 13 41 54 37
12 Alanyaspor 32 6 16 10 37 38 34
13 Kasımpaşa 32 7 11 14 30 46 32
14 Antalyaspor 32 7 8 17 30 51 29
15 Eyüpspor 32 7 8 17 26 45 29
16 Gençlerbirliği 32 7 7 18 30 45 28
17 Kayserispor 32 5 12 15 24 58 27
18 Karagümrük 32 6 6 20 28 53 24
