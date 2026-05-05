Galatasaray'da savunma değişiyor!

Galatasaray'da Samsunspor karşısında alınan ağır yenilgi sonrası özellikle savunma hattına yeni yapılanma için önemli hamleler yapılacağı öğrenildi.
Buna göre sarı-kırmızılıların savunma kurgusunu tamamen değiştirmek için kolları sıvadığı belirtildi.
Galatasaray'da defansın merkezindeki Sanchez ile Abdülkerim'in yaşlarının ilerlemesi ve ağır kalmaları, mental yorgunluğun yanı sıra fiziksel dezavantajları da beraberinde getirdi. Sarı-kırmızılıların bu nedenle sezon sonundan itibaren yeni bir defans kurgusu oluşturacağı ifade edildi.
Diğer taraftan beklerde de bir türlü istikrarın yakalanamaması sebebiyle savunmadaki operasyonun kapsamı genişletildi. Sol bekte Jakobs ve Eren Elmalı'nın bulunduğu ancak sağda bir istikrar sağlanamadığı ifade edildi.
Üçüncü sol bek olan ve oynaması için Başakşehir'e gönderilen Kazımcan Karataş'ın gelecek sezon için de kalmasının zor olduğu belirtildi.
