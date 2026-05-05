Haber Tarihi: 05 Mayıs 2026 11:59 -
Güncelleme Tarihi:
05 Mayıs 2026 11:59
Bayram tatili 9 gün olacak mı? 2026 Kurban Bayramı tatili birleşiyor mu?
Mayıs ayının ilk haftasını geride bırakırken, memurundan işçisine, öğrencisinden turizmcisine kadar milyonlarca vatandaşın gözü kulağı Ankara'dan gelecek o devasa "tatil" müjdesine kilitlendi! Özellikle erken rezervasyon fırsatlarını yakalamak, memleketine otobüs bileti bulmak veya Akdeniz sahillerine inmek isteyenler arama motorlarında kelimenin tam anlamıyla fırtınalar koparıyor. Sabahtan bu yana "Bayram tatili 9 gün olacak mı? 2026 Kurban Bayramı tatili kaç gün, 25 ve 26 Mayıs idari izin sayılacak mı?" sorguları seyahat ve gündem sayfalarını adeta ablukaya almış durumda. İşte valizleri hazırlatacak o kritik "köprü" formülü ve Kabine Toplantısı beklentilerinin perde arkası...
Milyonları ilgilendiren bayram tatili kararı resmileşti. Kabine Toplantısı sonrası konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kurban Bayramı tatilinin idari izinle birlikte 9 gün olarak uygulanacağını açıkladı. Daha önce 4,5 gün olarak öngörülen resmi tatil süresi, alınan yeni kararla uzatılırken, özellikle turizm ve seyahat planlarında hareketlilik bekleniyor. Peki, Kurban Bayramı tatili 9 gün mü oldu, kaç güne çıktı? Bayram tatili uzatıldı mı, ne zaman başlıyor? İşte detaylar...
KURBAN BAYRAMI TATİLİ KAÇ GÜN SÜRECEK?Resmi takvime göre Kurban Bayramı tatili, arife günü öğleden sonra başlamasıyla birlikte toplamda 4,5 gün sürüyor. Ancak bu yıl arife gününün Salı'ya, bayramın son gününün ise Cumartesiye denk gelmesi, tatilin hafta sonuyla birleşme ihtimalini gündeme taşıdı. Bu nedenle gözler, tatilin "köprü izin" ile uzatılıp uzatılmayacağına ilişkin yapılacak resmi açıklamalara çevrilmişti.KURBAN BAYRAMI TATİLİ 9 GÜN MÜ OLDU?Son dakika gelişmesine göre, Kurban Bayramı tatiline ilişkin beklenen açıklama geldi. Recep Tayyip Erdoğan, Kabine Toplantısı sonrası yaptığı duyuruda bayram tatilinin idari izinle birlikte 9 güne çıkarıldığını açıkladı. Arefe gününün hafta içine denk gelmesiyle alınan "köprü izin" kararıyla kamu çalışanları için tatil süresi uzatıldı.KURBAN BAYRAMI NE ZAMAN, HANGİ GÜNLERE DENK GELİYOR?Diyanet İşleri Başkanlığı'nın yayımladığı takvime göre 2026 yılında Kurban Bayramı tarihleri ve günleri aşağıda belirtilmiştir:Kurban Bayramı Arifesi: 26 Mayıs 2026 - Salı (Yarım Gün Tatil)
Kurban Bayramı 1. Gün: 27 Mayıs 2026 - ÇarşambaKurban Bayramı 2. Gün: 28 Mayıs 2026 - PerşembeKurban Bayramı 3. Gün: 29 Mayıs 2026 - CumaKurban Bayramı 4. Gün: 30 Mayıs 2026 - Cumartesi
Daha fazla göster
SON HABERLER
-
1
-
2
-
3
-
4
-
5
-
6
-
7
-
8
-
9
-
10
-
11
-
12
-
13
-
14
-
15
-
16
-
17
-
18
-
19
-
20
-
21
-
22
-
23
-
24
-
25
-
26
-
27
-
28
-
29
-
30
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler
kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak
için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi
inceleyebilirsiniz.
Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.