Haber Tarihi: 05 Mayıs 2026 11:59 - Güncelleme Tarihi: 05 Mayıs 2026 11:59

Bayram tatili 9 gün olacak mı? 2026 Kurban Bayramı tatili birleşiyor mu?

Mayıs ayının ilk haftasını geride bırakırken, memurundan işçisine, öğrencisinden turizmcisine kadar milyonlarca vatandaşın gözü kulağı Ankara'dan gelecek o devasa "tatil" müjdesine kilitlendi! Özellikle erken rezervasyon fırsatlarını yakalamak, memleketine otobüs bileti bulmak veya Akdeniz sahillerine inmek isteyenler arama motorlarında kelimenin tam anlamıyla fırtınalar koparıyor. Sabahtan bu yana "Bayram tatili 9 gün olacak mı? 2026 Kurban Bayramı tatili kaç gün, 25 ve 26 Mayıs idari izin sayılacak mı?" sorguları seyahat ve gündem sayfalarını adeta ablukaya almış durumda. İşte valizleri hazırlatacak o kritik "köprü" formülü ve Kabine Toplantısı beklentilerinin perde arkası...

Bayram tatili 9 gün olacak mı? 2026 Kurban Bayramı tatili birleşiyor mu?
Abone Ol
Milyonları ilgilendiren bayram tatili kararı resmileşti. Kabine Toplantısı sonrası konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kurban Bayramı tatilinin idari izinle birlikte 9 gün olarak uygulanacağını açıkladı. Daha önce 4,5 gün olarak öngörülen resmi tatil süresi, alınan yeni kararla uzatılırken, özellikle turizm ve seyahat planlarında hareketlilik bekleniyor. Peki, Kurban Bayramı tatili 9 gün mü oldu, kaç güne çıktı? Bayram tatili uzatıldı mı, ne zaman başlıyor? İşte detaylar...
KURBAN BAYRAMI TATİLİ KAÇ GÜN SÜRECEK?

Resmi takvime göre Kurban Bayramı tatili, arife günü öğleden sonra başlamasıyla birlikte toplamda 4,5 gün sürüyor. Ancak bu yıl arife gününün Salı'ya, bayramın son gününün ise Cumartesiye denk gelmesi, tatilin hafta sonuyla birleşme ihtimalini gündeme taşıdı. Bu nedenle gözler, tatilin "köprü izin" ile uzatılıp uzatılmayacağına ilişkin yapılacak resmi açıklamalara çevrilmişti.

KURBAN BAYRAMI TATİLİ 9 GÜN MÜ OLDU?

Son dakika gelişmesine göre, Kurban Bayramı tatiline ilişkin beklenen açıklama geldi. Recep Tayyip Erdoğan, Kabine Toplantısı sonrası yaptığı duyuruda bayram tatilinin idari izinle birlikte 9 güne çıkarıldığını açıkladı. Arefe gününün hafta içine denk gelmesiyle alınan "köprü izin" kararıyla kamu çalışanları için tatil süresi uzatıldı.

KURBAN BAYRAMI NE ZAMAN, HANGİ GÜNLERE DENK GELİYOR?

Diyanet İşleri Başkanlığı'nın yayımladığı takvime göre 2026 yılında Kurban Bayramı tarihleri ve günleri aşağıda belirtilmiştir:

Kurban Bayramı Arifesi: 26 Mayıs 2026 - Salı (Yarım Gün Tatil)


Kurban Bayramı 1. Gün: 27 Mayıs 2026 - Çarşamba

Kurban Bayramı 2. Gün: 28 Mayıs 2026 - Perşembe

Kurban Bayramı 3. Gün: 29 Mayıs 2026 - Cuma

Kurban Bayramı 4. Gün: 30 Mayıs 2026 - Cumartesi

Diğer Haberler

19 Mayıs okullar tatil mi 2026? 19 Mayıs Salı günü ders var mı, üniversiteler kapalı mı? Gündem 19 Mayıs okullar tatil mi 2026? 19 Mayıs Salı günü ders var mı, üniversiteler kapalı mı?
Muğlaspor'da final coşkusu, 1'inci Lig'e tek maç kaldı TFF 2. Lig Muğlaspor'da final coşkusu, 1'inci Lig'e tek maç kaldı
Aliağa'da sezon hayal kırıklığıyla bitti! TFF 2. Lig Aliağa'da sezon hayal kırıklığıyla bitti!
Ayvalıkgücü, play-off'ta avantajı kaptı TFF 3. Lig Ayvalıkgücü, play-off'ta avantajı kaptı
1. Lig'de 4 takım teknik direktör değiştirmedi Spor Toto 1. Lig 1. Lig'de 4 takım teknik direktör değiştirmedi
Fenerbahçe'ye Kante için teklifler yolda! Fenerbahçe Fenerbahçe'ye Kante için teklifler yolda!
Bayram tatili 9 gün olacak mı? 2026 Kurban Bayramı tatili birleşiyor mu? Gündem Bayram tatili 9 gün olacak mı? 2026 Kurban Bayramı tatili birleşiyor mu?
Sigara kimlikle mi alınacak 2026? İşte düzenlemenin detayları! Gündem Sigara kimlikle mi alınacak 2026? İşte düzenlemenin detayları!
Emekli bayram ikramiyesi ne zaman yatacak? 2026 Gündem Emekli bayram ikramiyesi ne zaman yatacak? 2026
Daha fazla göster
 Reklam 
1
Fenerbahçe'de ayrılık kararı: İsmail Yüksek
2
Pep Guardiola: "Şampiyonluk artık bizim elimizde değil"
3
Fenerbahçe'den 40 milyon euroluk golcü hamlesi: Guirassy
4
Fenerbahçe'de Sidiki Cherif kararı!
5
Diego Simeone'den Sörloth itirafı!
6
Galatasaray'da savunma değişiyor!
7
Gençlerbirliği'nden Metin Diyadin sürprizi!

SON HABERLER

Sporx Anasayfasına Dön
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.