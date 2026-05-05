05 Mayıs
Beşiktaş-Konyaspor
20:30
05 Mayıs
Arsenal-Atletico Madrid
22:00
06 Mayıs
Deportivo Riestra-Gremio
01:00
06 Mayıs
Recoleta-Santos FC
03:30
06 Mayıs
Deportivo Cuenca-San Lorenzo
05:00

Aliağa'da sezon hayal kırıklığıyla bitti!

TFF 2. Lig ekiplerinden Aliağa, iddialı kurmasına rağmen sezonu hayal kırıklığıyla kapattı.

05 Mayıs 2026 12:36
Haber: DHA, Fotoğraf: DHA
TFF 2'nci Lig play-off yarı finali rövanş maçında Muşspor'a seri penaltı atışları sonucu 6-5 yenilip elenen Aliağa Futbol Kulübü sezonu hayal kırıklığı ile tamamladı.

Sezon başında kurduğu iddialı kadroyla Kırmızı Grup'ta favorilerden biri olarak gösterilen sarı-siyahlılar, önce şampiyonluğu kaçırdı. Sezon sonuna doğru aldığı kötü sonuçlarla zirveden uzak kalan ve şampiyonluğu Bursaspor'a kaptıran Aliağa Futbol Kulübü, ardından son hafta rakibine evinde yenilince 2'nci sıradan 4'üncü sıraya gerileyip play-offta ev sahibi avantajını da yitirdi.

Play-offta lig 3'üncüsü Muşspor'la eşleyen Aliağa Futbol Kulübü evindeki ilk maçta sahadan 1-1 berabere ayrıldı. Rövanşta bu kez rakibiyle deplasmanda karşı karşıya gelen İzmir temsilcisi 90 dakika ve uzatma anlarını 0-0 berabere tamamladı. Seri penaltı atışları sonucu Muşspor'a 6-5 kaybeden Aliağa, 1'inci lige yükselme hayallerine veda etti. Final şansını kaçıran Aliağa FK karşılaşmanın ardından büyük üzüntü yaşadı.

Son hafta teknik direktörü Polat Çetin'le yollarını ayırıp Çağdaş Çavuş'u göreve getiren Aliağa Futbol Kulübü'ne kan değişimi de çare olmadı.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 32 23 5 4 73 27 74
2 Fenerbahçe 32 20 10 2 71 34 70
3 Trabzonspor 32 19 9 4 59 35 66
4 Beşiktaş 32 17 8 7 56 36 59
5 Göztepe 32 13 13 6 40 28 52
6 Başakşehir 32 14 9 9 53 34 51
7 Samsunspor 32 12 12 8 43 42 48
8 Rizespor 32 10 10 12 44 46 40
9 Konyaspor 32 10 10 12 42 45 40
10 Kocaelispor 32 9 10 13 26 36 37
11 Gaziantep FK 32 9 10 13 41 54 37
12 Alanyaspor 32 6 16 10 37 38 34
13 Kasımpaşa 32 7 11 14 30 46 32
14 Antalyaspor 32 7 8 17 30 51 29
15 Eyüpspor 32 7 8 17 26 45 29
16 Gençlerbirliği 32 7 7 18 30 45 28
17 Kayserispor 32 5 12 15 24 58 27
18 Karagümrük 32 6 6 20 28 53 24
