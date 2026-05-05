05 Mayıs
Beşiktaş-Konyaspor
20:30
05 Mayıs
Arsenal-Atletico Madrid
22:00
06 Mayıs
Deportivo Riestra-Gremio
01:00
06 Mayıs
Recoleta-Santos FC
03:30
06 Mayıs
Deportivo Cuenca-San Lorenzo
05:00

Trabzonspor'da Onuachu'nun "suskun" dönemi

Süper Lig'de 22 golle "krallık" yarışında ilk sırada yer alan Trabzonspor'un Nijeryalı golcüsü Paul Onuachu, son 4 hafta skor katkısı yapamadı. Bordo-mavililer, Onuachu'nun "suskun" döneminde hiç maç kazanamazken 9 puan kaybetti.

05 Mayıs 2026 11:21
Haber: AA, Fotoğraf: AA
Trabzonspor'da Onuachu'nun 'suskun' dönemi
Trendyol Süper Lig ekiplerinden Trabzohspor'da Nijeryalı santrforu Paul Onuachu'nun oynamadığı maçlardaki puan kayıpları dikkati çekti.

Trabzonspor'da kiralık forma giydiği 2023-24 sezonundaki performansıyla öne çıkan ve sezon başında bonservisiyle transfer edilen Nijeryalı santrfor, ilk döneminde 21 maçta 15 gol, ikinci gelişinde ise 22 kez takımı adına tabelayı değiştirdi.

Ligde 66 puanla üçüncü sıradaki bordo-mavililer, Onuachu'nun skor katkısının olmadığı son 4 haftada 3 beraberlik, 1 mağlubiyet aldı.

Son golü Galatasaray'a

Trabzonspor'un golcüsü, bordo-mavili takımın ligin 28. haftasında sahasında lider Galatasaray'ı 2-1 mağlup ettiği karşılaşmada attığı golün ardından fileleri havalandıramadı.

Sezonda 28. hafta sonunda 67 puanlı lider Galatasaray ile arasındaki puan farkını 4'e düşüren ikinci sıradaki Fenerbahçe ile aynı puana sahip Karadeniz ekibi, Onuachu'nun skor katkısı yapamadığı son 4 maçı kazanamadı.

Deplasmanda Corendon Alanyaspor ve sahasında RAMS Başakşehir ile 1-1 berabere kalan Karadeniz ekibi, 31. haftada TÜMOSAN Konyaspor'a deplasmanda 2-1 kaybetti. Trabzonspor, Göztepe ile sahasında 1-1 berabere kalarak son 4 maçta 3 beraberlik, 1 mağlubiyet sonucunda hanesine 3 puan yazdırabildi.

Onuachu, Corendon Alanyaspor maçında sakatlığı nedeniyle takımda yer almazken daha sonraki 3 karşılaşmada ise fileleri havalandıramadı.

Bordo-mavili futbolcu, bu sezon ilk kez üst üste 3 karşılaşmada gol atamadı.

Gol krallığı yarışında zirvede

Onuachu, ligde 4 maçtır suskun olsa da 22 golle "krallık" yarışında ilk sırada yer alıyor.

Nijeryalı oyuncuyu 20 golle Eldor Shomurodov, 19 gol ile Fenerbahçe'den Anderson Talisca takip ediyor.

Gol attığı 1 karşılaşmada mağlubiyet

Trabzonspor, Onuachu'nun gol attığı 18 karşılaşmada 13 galibiyet, 4 beraberlik, 1 mağlubiyet yaşadı.

Bordo-mavili ekip, Onuachu'nun gol attığı maçlarda 43 puan topladı.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 32 23 5 4 73 27 74
2 Fenerbahçe 32 20 10 2 71 34 70
3 Trabzonspor 32 19 9 4 59 35 66
4 Beşiktaş 32 17 8 7 56 36 59
5 Göztepe 32 13 13 6 40 28 52
6 Başakşehir 32 14 9 9 53 34 51
7 Samsunspor 32 12 12 8 43 42 48
8 Rizespor 32 10 10 12 44 46 40
9 Konyaspor 32 10 10 12 42 45 40
10 Kocaelispor 32 9 10 13 26 36 37
11 Gaziantep FK 32 9 10 13 41 54 37
12 Alanyaspor 32 6 16 10 37 38 34
13 Kasımpaşa 32 7 11 14 30 46 32
14 Antalyaspor 32 7 8 17 30 51 29
15 Eyüpspor 32 7 8 17 26 45 29
16 Gençlerbirliği 32 7 7 18 30 45 28
17 Kayserispor 32 5 12 15 24 58 27
18 Karagümrük 32 6 6 20 28 53 24
