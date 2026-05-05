05 Mayıs
Beşiktaş-Konyaspor
20:30
05 Mayıs
Arsenal-Atletico Madrid
22:00
06 Mayıs
Deportivo Riestra-Gremio
01:00
06 Mayıs
Recoleta-Santos FC
03:30
06 Mayıs
Deportivo Cuenca-San Lorenzo
05:00

Trabzonspor'da yeniden gündem Sidny Lopes Cabral!

Geçen sezon Benfica'ya kaptırılan 23 yaşındaki bek Sidny Lopes Cabral için Trabzonspor yeniden harekete geçiyor. Bordo-mavili yönetimin temaslara başlaması bekleniyor.

05 Mayıs 2026 11:30
Haber: Sabah, Fotoğraf: Imago
Trabzonspor, geçtiğimiz sezon transfer etmek istediği ancak son anda Portekiz devi Benfica'ya kaptırdığı Sidny Lopes Cabral'dan vazgeçmedi.

Karadeniz devinin kurmayları, Yeşil Burun Adaları asıllı 23 yaşındaki sağ beki bu kez renklerine bağlamak için oldukça kararlı.

Yönetim, scout ekibinin çok beğendiği yetenekli oyuncuyu yeniden transfer listesinin en üst sıralarına yazdı.

Hem sağ bekte hem de sol bek ve sol açıkta görev yapabilen çok yönlü oyuncunun, takımın oyun sistemine büyük bir dinamizm katacağı düşünülüyor.

Benfica ile 2030 yılına kadar sözleşmesi bulunan Cabral için Trabzonspor cephesinin kiralama ve satın alma opsiyonu gibi çeşitli formüller üzerinde durduğu öğrenildi.

Kulübün profesyonellerinin, önümüzdeki günlerde Portekiz temsilcisinin kapısını çalarak resmi girişimlere başlayacağı gelen haberler arasında.

26 MAÇTA 12 GOLE DİREKT ETKİ

Cabral bu sezon 26 maçta görev alırken; 6 gol 6 asistilk katkı yapmayı başardı. Benfica, oyuncuyu ara transfer döneminde 6 milyon euro'ya kadrosuna katmıştı. Ancak Portekiz basını, Mourinho'nun Cabral'ı gelecek sezon planlarında düşünmediğini vurguladı. 

 

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 32 23 5 4 73 27 74
2 Fenerbahçe 32 20 10 2 71 34 70
3 Trabzonspor 32 19 9 4 59 35 66
4 Beşiktaş 32 17 8 7 56 36 59
5 Göztepe 32 13 13 6 40 28 52
6 Başakşehir 32 14 9 9 53 34 51
7 Samsunspor 32 12 12 8 43 42 48
8 Rizespor 32 10 10 12 44 46 40
9 Konyaspor 32 10 10 12 42 45 40
10 Kocaelispor 32 9 10 13 26 36 37
11 Gaziantep FK 32 9 10 13 41 54 37
12 Alanyaspor 32 6 16 10 37 38 34
13 Kasımpaşa 32 7 11 14 30 46 32
14 Antalyaspor 32 7 8 17 30 51 29
15 Eyüpspor 32 7 8 17 26 45 29
16 Gençlerbirliği 32 7 7 18 30 45 28
17 Kayserispor 32 5 12 15 24 58 27
18 Karagümrük 32 6 6 20 28 53 24
