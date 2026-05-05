Finch, Wembanyama'nın blok rekorunu küçümsedi: 'Kaçan goaltending'ler vardı'

San Antonio Spurs süperstarı Victor Wembanyama NBA playoff tarihinde bir maçta en fazla blok yapan oyuncu rekorunu kırmış olsa da, Minnesota Timberwolves koçu Chris Finch bu performansın geçerliliği konusunda ikna olmuş görünmüyor.



Spurs, NBA Playoffları ikinci turuna kötü bir başlangıç yaparken, genç süper yıldız Wembanyama bireysel anlamda tarihe geçen bir performansa imza attı.



Pazartesi gecesi oynanan karşılaşmada Spurs, 104-102 mağlup olurken Wembanyama; 11 sayı, 15 ribaund ve 12 blok ile oynayarak NBA playoff tarihinde bir maçta en fazla blok yapan oyuncu oldu.



Fransız yıldız böylece daha önce Andrew Bynum, Hakeem Olajuwon ve Mark Eaton tarafından paylaşılan 41 yıllık rekoru geride bıraktı.



Ancak Timberwolves başantrenörü Finch, maç sonrası basın toplantısında Wembanyama'nın performansını kabul etmekle birlikte dikkat çeken bir eleştiride bulundu:



"Evet, çok fazla blok yaptı. Ama aynı zamanda çalınmayan birkaç goaltending pozisyonu da vardı. Bunlar geri almak isteyeceğimiz değerli sayılar."



İkinci yarıdaki hücum performansına da değinen Finch, takımının daha iyi kararlar alabileceğini belirtti:



"İkinci yarıda daha akıllı hücum edebilirdik ve bunu zaman zaman daha iyi yaptığımızı düşünüyorum."



Wembanyama, maçın ilk 24 dakikasında bile tarihe yaklaşmıştı. Genç yıldız, play-by-play istatistiklerinin tutulduğu dönemde bir playoff maçının ilk yarısında en çok blok yapan ikinci oyuncu olurken, Dwight Howard'ın rekorunu kırmaya sadece bir blok uzak kaldı.



Mevcut NBA Defensive Player of the Year sahibi Wembanyama, bu playofflarda maç başına 5.6 blok ortalaması ve toplam 28 blok ile iki kategoride de lider durumda.



Finch'in bu playofflarda rakip takımlara yönelik ilk eleştirisi de bu değil. Deneyimli koç, ilk turda Denver Nuggets ile oynanan seride de Jamal Murray'nin serbest atış sayısını açık şekilde sorgulamıştı.



