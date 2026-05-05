05 Mayıs
Beşiktaş-Konyaspor
20:30
05 Mayıs
Arsenal-Atletico Madrid
22:00
06 Mayıs
Deportivo Riestra-Gremio
01:00
06 Mayıs
Recoleta-Santos FC
03:30
06 Mayıs
Deportivo Cuenca-San Lorenzo
05:00

Galatasaray'a yeni joker: Arda Okan Kurtulan

Galatasaray, Göztepe forması giyen ve devre arasında da gündeme gelen Arda Okan Kurtulan ile ilgileniyor.

calendar 05 Mayıs 2026 10:48
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: AA
Galatasaray, yaz transfer döneminde kadroda alternatiflerini arttırmak istiyor. Sarı-kırmızılılar, yerli kalitesini de yükseltmek istiyor.

Sarı-kırmızılılar, bu doğrultuda bir kez daha Göztepe'den Arda Okan Kurtulan'ı gündemine aldı. 23 yaşındaki oyuncu, geride bıraktığımız ara transfer döneminde de Galatasaray'ın gündemine gelmişti.

Galatasaray, yaz transfer döneminde Arda Okan için Göztepe'nin kapısını çalmayı planlıyor.

Arda Okan Kurtulan, çok yönlülüğü ile dikkat çekiyor. Sağ bekte ve sağ kanatta görev yapabilen genç oyuncu, bu sezon Göztepe'de teknik direktör Stanimir Stoilov'un 3-5-2 oyun sisteminde en uçtaki iki isimden biri olarak da görev yaptı.

Göztepe'de bu sezon 30 maçta süre bulan Arda Okan Kurtulan, 4 gol attı ve 3 asist yaptı.  

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 32 23 5 4 73 27 74
2 Fenerbahçe 32 20 10 2 71 34 70
3 Trabzonspor 32 19 9 4 59 35 66
4 Beşiktaş 32 17 8 7 56 36 59
5 Göztepe 32 13 13 6 40 28 52
6 Başakşehir 32 14 9 9 53 34 51
7 Samsunspor 32 12 12 8 43 42 48
8 Rizespor 32 10 10 12 44 46 40
9 Konyaspor 32 10 10 12 42 45 40
10 Kocaelispor 32 9 10 13 26 36 37
11 Gaziantep FK 32 9 10 13 41 54 37
12 Alanyaspor 32 6 16 10 37 38 34
13 Kasımpaşa 32 7 11 14 30 46 32
14 Antalyaspor 32 7 8 17 30 51 29
15 Eyüpspor 32 7 8 17 26 45 29
16 Gençlerbirliği 32 7 7 18 30 45 28
17 Kayserispor 32 5 12 15 24 58 27
18 Karagümrük 32 6 6 20 28 53 24
