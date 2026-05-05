Galatasaray'a yeni joker: Arda Okan Kurtulan

Galatasaray, yaz transfer döneminde kadroda alternatiflerini arttırmak istiyor. Sarı-kırmızılılar, yerli kalitesini de yükseltmek istiyor.
Sarı-kırmızılılar, bu doğrultuda bir kez daha Göztepe'den Arda Okan Kurtulan'ı gündemine aldı. 23 yaşındaki oyuncu, geride bıraktığımız ara transfer döneminde de Galatasaray'ın gündemine gelmişti.
Galatasaray, yaz transfer döneminde Arda Okan için Göztepe'nin kapısını çalmayı planlıyor.
Arda Okan Kurtulan, çok yönlülüğü ile dikkat çekiyor. Sağ bekte ve sağ kanatta görev yapabilen genç oyuncu, bu sezon Göztepe'de teknik direktör Stanimir Stoilov'un 3-5-2 oyun sisteminde en uçtaki iki isimden biri olarak da görev yaptı.
Göztepe'de bu sezon 30 maçta süre bulan Arda Okan Kurtulan, 4 gol attı ve 3 asist yaptı.
