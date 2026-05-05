05 Mayıs
Beşiktaş-Konyaspor
20:30
05 Mayıs
Arsenal-Atletico Madrid
22:00
06 Mayıs
Deportivo Riestra-Gremio
01:00
06 Mayıs
Recoleta-Santos FC
03:30
06 Mayıs
Deportivo Cuenca-San Lorenzo
05:00

Galatasaray'da tek aday Dursun Özbek

Galatasaray'ın mevcut başkanı Dursun Özbek, mayıs ayındaki seçime tek aday olarak girecek.

calendar 05 Mayıs 2026 13:48 | Son Güncelleme Tarihi: 05 Mayıs 2026 14:03
Haber: AA, Fotoğraf: AA
Galatasaray Kulübünün 16 veya 23 Mayıs'ta yapılacak olağan seçimli genel kurula mevcut başkan Dursun Özbek, tek aday olacak girecek.

Divan Kurulu Başkanı Aykutalp Derkan, sarı-kırmızılı kulübün internet sitesinde yer alan açıklamasında Özbek'in seçimde aday olmak üzere süresi içinde gerekli evrakları sunduğunu belirtti.

Dursun Özbek, mevcut yönetim kurulundan başkan yardımcısı Niyazi Yelkencioğlu, yöneticiler İbrahim Hatipoğlu, Timur Kuban, Ece Bora'ya yeni listede yer vermedi. Özbek, Sportif AŞ Başkan Vekili Abdullah Kavukcu ile Sportif AŞ yönetici Ömer Sarıgül ile Mecit Mert Çetinkaya, Mehmet Burak Kutluğ ve Özen Kuzu'yu yeni yönetim listesine aldı.

Dursun Özbek'in divan kuruluna sunduğu yönetim, denetim, sicil ve disiplin kurulu asıl ve yedek listeleri şöyle:

Yönetim asıl: Dursun Özbek, Metin Öztürk, Sedat Artukoğlu, Eray Yazgan, Can Natan, Mecit Mert Çetinkaya, Mehmet Saruhan Cibara, Abdullah Kavukcu, Mehmet Burak Kutluğ, Fatih Demircan, Özen Kuzu.

Yönetim yedek: Bora İsmail Bahçetepe, Ozan Bingöl Yurtsever, Emir Aral, Tanur Lara Yılmaz, Ömer Sarıgül.

Denetim asıl: Sinan Şahin, Gül Rengin Günay, Hasan Can Külahçıoğlu.

Deneyim yedek: Halil Cem Burnaz, Nazımcan Aygın, Çağatay Aras Uçkun.

Sicil asıl: Mehmet Çağatay Altınlı, Nedime Canipek Konuksever, Okan Güngör, Utku Çağatay Aksoy, Berat Uygur, Mehmet Selim Yavuz, Burçin Aslan.

Sicil yedek: Özgür Kızılelma, Yakup Peker, Sadettin Can Bilginer. 

Disiplin asıl: Hakkı Akil, Mithat Can Baydarol, Muharrem Remzi Tan, Mustafa İbrahim Ziyal, Aydın Önder, Ahmet Murat Canaydın, Ali Baran Öztürk.

Disiplin yedek: Hasan Mehmet Tirali, Nuri Bora Ebussuutoğlu, Sencer Seren, Mustafa Kaya Özgül, Günran Çalın.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 32 23 5 4 73 27 74
2 Fenerbahçe 32 20 10 2 71 34 70
3 Trabzonspor 32 19 9 4 59 35 66
4 Beşiktaş 32 17 8 7 56 36 59
5 Göztepe 32 13 13 6 40 28 52
6 Başakşehir 32 14 9 9 53 34 51
7 Samsunspor 32 12 12 8 43 42 48
8 Rizespor 32 10 10 12 44 46 40
9 Konyaspor 32 10 10 12 42 45 40
10 Kocaelispor 32 9 10 13 26 36 37
11 Gaziantep FK 32 9 10 13 41 54 37
12 Alanyaspor 32 6 16 10 37 38 34
13 Kasımpaşa 32 7 11 14 30 46 32
14 Antalyaspor 32 7 8 17 30 51 29
15 Eyüpspor 32 7 8 17 26 45 29
16 Gençlerbirliği 32 7 7 18 30 45 28
17 Kayserispor 32 5 12 15 24 58 27
18 Karagümrük 32 6 6 20 28 53 24
