Haber Tarihi: 05 Mayıs 2026 13:54 - Güncelleme Tarihi: 05 Mayıs 2026 13:54

Newruz ile Hıdırellez Aynı Mı? 2026

Baharın gelişiyle birlikte kutlanan iki önemli bayram olan Nevruz ve Hıdırellez, zaman zaman birbirleriyle karıştırılabiliyor. Peki, Newruz ve Hıdırellez aynı mı?

Hem Newruz hem de Hıdırellez, doğanın uyanışını, baharın gelişini ve yeniden doğuşu simgeleyen önemli bahar bayramlarıdır. Her iki bayram da yüzyıllardır kutlanmakta olup, bulundukları coğrafyalarda toplumsal birliği ve dayanışmayı güçlendiren kültürel etkinliklerdir. Ayrıca, her iki bayramda da doğayla iç içe olma, şenlikler düzenleme ve iyi dileklerde bulunma gibi ortak gelenekler bulunmaktadır.
Newruz ve Hıdırellez arasındaki en belirgin farklar kutlama tarihleri, kökenleri ve bazı ritüelleridir:

Kutlama Tarihi: Newruz, genellikle 21 Mart'ta, ilkbahar ekinoksuyla birlikte kutlanır. Bu tarih, gece ve gündüzün eşit olduğu ve kuzey yarımkürede gündüzlerin uzamaya başladığı zamana denk gelir. Hıdırellez ise her yıl 5-6 Mayıs tarihlerinde kutlanır. Bu tarih, halk inanışına göre Hızır ve İlyas peygamberlerin buluştuğu günü işaret eder ve yazın başlangıcı olarak kabul edilir.

Kökenleri: Newruz, kökenleri antik Pers ve Orta Asya kültürlerine dayanan, binlerce yıllık bir geçmişe sahiptir. Türk kültüründe de önemli bir yere sahip olan Nevruz, Ergenekon'dan çıkış gibi mitolojik öykülerle de ilişkilendirilir. Hıdırellez ise daha çok Anadolu, Balkanlar ve Orta Doğu coğrafyasında yaygın olan, Hızır ve İlyas inancına dayanan bir halk bayramıdır.

Ritüeller: Her iki bayramda da ateşten atlama, suyla ilgili ritüeller ve dilek tutma gibi benzer uygulamalar bulunsa da, bazı özgün ritüeller de mevcuttur. Nevruz'da semeni (yeşeren buğday) hazırlama, yumurta boyama ve tokuşturma, demir dövme gibi ritüeller öne çıkar. Hıdırellez'de ise gül ağacına dilek asma, baht açma törenleri ve çeşitli yöresel kutlamalar daha belirgindir.

Anlamları: Her iki bayram da baharın gelişini kutlasa da, vurguları farklılık gösterebilir. Newruz, daha çok yeni bir yılın başlangıcı, doğanın yeniden doğuşu ve umudu simgelerken, Hıdırellez, bolluk, bereket, sağlık ve dileklerin gerçekleşmesi temalarını ön plana çıkarır.

