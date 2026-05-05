05 Mayıs
Beşiktaş-Konyaspor
20:30
05 Mayıs
Arsenal-Atletico Madrid
22:00
06 Mayıs
Deportivo Riestra-Gremio
01:00
06 Mayıs
Recoleta-Santos FC
03:30
06 Mayıs
Deportivo Cuenca-San Lorenzo
05:00

Feriköyspor, Süper Amatör Lig şampiyonluğunu gençlere armağan etti

Feriköyspor, İstanbul Süper Amatör Lig'de kazandığı şampiyonluğu gençleri spora yönlendirme amacıyla onlara armağan etti.

calendar 05 Mayıs 2026 14:30
Haber: DHA, Fotoğraf: DHA
İstanbul Süper Amatör Lig 6'ıncı grupta şampiyonluğa ulaşarak Bölgesel Amatör Lig'e (BAL) yükselen Feriköyspor, Taşyapı Şişli Etkinlik Alanı'nda bu başarısını kutladı.

Etkinliğe Feriköyspor Kulübü Başkanı Bünyamin Gökçe, Taşyapı Yönetim Kurulu Başkanı Emrullah Turanlı ve taraftarlar katıldı. Feriköyspor ve Taşyapı Yönetimi, 'suça sürüklenen çocuk' olgusuna karşı en etkili çözümün spor olduğu bilinciyle hareket ederek bu şampiyonluğu gençlere armağan ettiklerini açıkladılar.

Feriköyspor Kulübü Başkanı Bünyamin Gökçe, etkinlikte yaptığı konuşmada, elde edilen şampiyonluğun yalnızca sportif bir başarı olmadığını vurgulayarak, "Asırlık kulübümüzün elde ettiği bu şampiyonluk, gençlerimizi suça değil spora yönlendirme azmimizin bir sonucudur. Bu yolda en büyük destekçimiz olan, sadece maddi imkanlarını değil yüreğini de gençlerimize açan Taşyapı Yönetim Kurulu Başkanı Emrullah Turanlı'ya teşekkür ediyoruz. Bu kupa, Taşyapı'nın desteğiyle sporla büyüyecek olan Şişli'nin tüm gençlerine armağan olsun." diye konuştu.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 32 23 5 4 73 27 74
2 Fenerbahçe 32 20 10 2 71 34 70
3 Trabzonspor 32 19 9 4 59 35 66
4 Beşiktaş 32 17 8 7 56 36 59
5 Göztepe 32 13 13 6 40 28 52
6 Başakşehir 32 14 9 9 53 34 51
7 Samsunspor 32 12 12 8 43 42 48
8 Rizespor 32 10 10 12 44 46 40
9 Konyaspor 32 10 10 12 42 45 40
10 Kocaelispor 32 9 10 13 26 36 37
11 Gaziantep FK 32 9 10 13 41 54 37
12 Alanyaspor 32 6 16 10 37 38 34
13 Kasımpaşa 32 7 11 14 30 46 32
14 Antalyaspor 32 7 8 17 30 51 29
15 Eyüpspor 32 7 8 17 26 45 29
16 Gençlerbirliği 32 7 7 18 30 45 28
17 Kayserispor 32 5 12 15 24 58 27
18 Karagümrük 32 6 6 20 28 53 24
