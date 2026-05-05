05 Mayıs
Beşiktaş-Konyaspor
20:30
05 Mayıs
Arsenal-Atletico Madrid
22:00
06 Mayıs
Deportivo Riestra-Gremio
01:00
06 Mayıs
Recoleta-Santos FC
03:30
06 Mayıs
Deportivo Cuenca-San Lorenzo
05:00

T-Mac'ten Magic'e sert eleştiri: "Bu kadro yeterli değil"

NBA'in eski süperstarlarından Tracy McGrady, Orlando Magic'in playoff çöküşünün ardından takımı sert sözlerle eleştirdi.

calendar 05 Mayıs 2026 12:52
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: X.com
Magic, Detroit Pistons karşısında seride 3-1 öne geçmesine rağmen avantajını koruyamadı ve Detroit'te oynanan 7. maçı 116-94 kaybederek elendi.

Bu dramatik çöküş sonrası konuşan McGrady, NBA Showtime programında mevcut kadronun Doğu Konferansı'nda rekabet edebilecek seviyede olmadığını açıkça dile getirdi:

"Şu an kadroda olan oyuncular, kenarda gördükleriniz… gitmek zorundalar. Üzgünüm ama yeterince iyi değiller. Eğer Doğu'da rekabet edecek bir takım olmak istiyorlarsa kadroyu geliştirmek zorundalar."

Magic formasıyla kariyerinin önemli yıllarını geçiren ve ligin en skorer oyuncularından biri haline gelen McGrady, sorunun temelinde kadro kalitesi ve derinliğinin yattığını vurguladı.

Deneyimli isim için bu senaryo yabancı değil. McGrady, 2003 yılında da Magic'in Detroit karşısında 3-1'lik avantajı kaybettiği kadronun bir parçasıydı.

Orlando yönetimi, playofflardan erken elenmenin ardından başantrenör Jamahl Mosley ile yollarını ayırmıştı. Ancak McGrady'ye göre sorun yalnızca teknik ekip değil.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 32 23 5 4 73 27 74
2 Fenerbahçe 32 20 10 2 71 34 70
3 Trabzonspor 32 19 9 4 59 35 66
4 Beşiktaş 32 17 8 7 56 36 59
5 Göztepe 32 13 13 6 40 28 52
6 Başakşehir 32 14 9 9 53 34 51
7 Samsunspor 32 12 12 8 43 42 48
8 Rizespor 32 10 10 12 44 46 40
9 Konyaspor 32 10 10 12 42 45 40
10 Kocaelispor 32 9 10 13 26 36 37
11 Gaziantep FK 32 9 10 13 41 54 37
12 Alanyaspor 32 6 16 10 37 38 34
13 Kasımpaşa 32 7 11 14 30 46 32
14 Antalyaspor 32 7 8 17 30 51 29
15 Eyüpspor 32 7 8 17 26 45 29
16 Gençlerbirliği 32 7 7 18 30 45 28
17 Kayserispor 32 5 12 15 24 58 27
18 Karagümrük 32 6 6 20 28 53 24
