T-Mac'ten Magic'e sert eleştiri: 'Bu kadro yeterli değil'

NBA'in eski süperstarlarından Tracy McGrady, Orlando Magic'in playoff çöküşünün ardından takımı sert sözlerle eleştirdi.



Magic, Detroit Pistons karşısında seride 3-1 öne geçmesine rağmen avantajını koruyamadı ve Detroit'te oynanan 7. maçı 116-94 kaybederek elendi.



Bu dramatik çöküş sonrası konuşan McGrady, NBA Showtime programında mevcut kadronun Doğu Konferansı'nda rekabet edebilecek seviyede olmadığını açıkça dile getirdi:



"Şu an kadroda olan oyuncular, kenarda gördükleriniz… gitmek zorundalar. Üzgünüm ama yeterince iyi değiller. Eğer Doğu'da rekabet edecek bir takım olmak istiyorlarsa kadroyu geliştirmek zorundalar."



Magic formasıyla kariyerinin önemli yıllarını geçiren ve ligin en skorer oyuncularından biri haline gelen McGrady, sorunun temelinde kadro kalitesi ve derinliğinin yattığını vurguladı.



Deneyimli isim için bu senaryo yabancı değil. McGrady, 2003 yılında da Magic'in Detroit karşısında 3-1'lik avantajı kaybettiği kadronun bir parçasıydı.



Orlando yönetimi, playofflardan erken elenmenin ardından başantrenör Jamahl Mosley ile yollarını ayırmıştı. Ancak McGrady'ye göre sorun yalnızca teknik ekip değil.



