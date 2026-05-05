Haber Tarihi: 05 Mayıs 2026 12:51 -
Güncelleme Tarihi:
05 Mayıs 2026 12:51
Apple zamlı fiyat listesi 2026: iPhone 17 Pro Max ne kadar?
Apple Türkiye, eylül ayından bu yana dolar kurunda yaşanan yüzde 10'luk artışı etiketlere yansıttı. Bugünden itibaren geçerli olan yeni tarifeyle iPhone 17 serisi ve AirPods modellerine ortalama yüzde 10 zam geldi.
Geçtiğimiz eylül ayında iPhone 17 serisi tanıtıldığında 41,20 lira seviyelerinde olan dolar kuru, bugün itibarıyla 45,22 lira seviyelerinde işlem görüyor. Tanıtımdan bu yana döviz kurlarında yaşanan yaklaşık yüzde 10'luk bu yükselişin ardından, Apple Türkiye de ürünlerinin fiyatlarında güncellemeye gitti.
YÜZDE 10'LUK ZAM
Bugünden itibaren devreye giren kararla birlikte, en çok tercih edilen akıllı telefonlar arasında yer alan iPhone modellerine ve AirPods kulaklıklara ortalama yüzde 10 civarında zam yapıldı.Değişen etiketlere göre yeni fiyat listesi şu şekilde güncellendi:ZAMLI İPHONE 17 SERİSİ FİYATLARI
iPhone 17 (128 GB): 77.999 TL'den 84.999 TL'yeiPhone Air (256 GB): 97.999 TL'den 107.999 TL'yeiPhone 17 Pro (256 GB): 107.999 TL'den 119.999 TL'yeiPhone 17 Pro Max (256 GB): 119.999 TL'den 132.999 TL'ye yükseldi.ZAMLI AİRPODS FİYATLARI
AirPods 4: 7.999 TL'den 8.999 TL'yeAirPods Pro 3: 13.999 TL'den 15.499 TL'ye çıktı.
