Santos'ta kriz çıktı: Robinho Jr, takımdan ayrılabilir!

Santos'ta Neymar'ın tokat attığı Robinho Jr, takımdan ayrılabilir. İşte yaşanan gelişmeler...

calendar 05 Mayıs 2026 14:29
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: Imago
Santos'ta Neymar ve Robinho'nun oğlu Robinho Jr. arasında yaşanan olayla ilgili kriz büyüyerek devam ediyor.

Globo'da yer alan habere göre, Robinho Jr, Neymar ile yaşadığı olayın ardından Santos'tan ayrılabilir.

Robinho Jr, Neymar'ın kendisine hakaret ettiğini ve yüzüne sert bir şekilde vurduğunu iddia etti.

TEMSİLCİLERİ KULÜBE GİTTİ

18 yaşındaki futbolcunun temsilcileri, Neymar ile ilgili yaşanan olayın ardından pazartesi günü kulübe gitti ve Santos'tan önlem alınmasını talep etti.

Robinho Jr'ın temsilcilerinin ayrıca, Santos'tan olayla ilgili bir iç soruşturma başlatılmasını ve alınan önlemlerle ilgili bir açıklama yapılmasını talep etti.

Temsilcilerin, "Asgari güvenlik koşullarının sağlanmaması" nedeniyle Robinho Jr'ın sözleşmesinin feshedilme olasılığını görüşmek için kulüp yönetiminden yeni bir toplantı talep ettiği öne sürüldü.

KULÜP HAREKETE GEÇTİ

Santos, Robinho Jr'ın temsilcilerinden gelen taleplerin ardından harekete geçti ve olayla ilgili soruşturma başlattı.

CEZA İHTİMALİ

Neymar'ın, Robinho Jr'dan özür dilemesinin ardından konunun kapandığını düşündüğü ancak Santos'un soruşturma başlatmasının ardından ceza alabileceği yazıldı.

YAŞANAN OLAY

Santos forması giyen Neymar, pazar günü antrenmanda yaptığı hareketle dünya basınında gündeme oturdu.

Globo'nun haberine göre; Neymar, Robinho Jr'un kendisine çalım atmasının ardından genç oyuncunun yaptığı harekete sinirlendi ve ikili arasında kısa süreli bir gerginlik çıktı.

TOKAT ATTIĞI GÖRÜLDÜ

Habere göre Neymar, genç oyuncu tarafından çalım yedikten sonra sinirlendi ve kendisine "daha kontrollü oynamasını" söylemesine rağmen bu durumun tekrar etmesine tepki gösterdi.

Deneyimli futbolcunun uyarısının ardından ikili arasında tartışma çıktı ve itiş kakış yaşandı. Görgü tanıklarından en az biri, Neymar'ın genç oyuncuya bir tokat attığını da iddia etti.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 32 23 5 4 73 27 74
2 Fenerbahçe 32 20 10 2 71 34 70
3 Trabzonspor 32 19 9 4 59 35 66
4 Beşiktaş 32 17 8 7 56 36 59
5 Göztepe 32 13 13 6 40 28 52
6 Başakşehir 32 14 9 9 53 34 51
7 Samsunspor 32 12 12 8 43 42 48
8 Rizespor 32 10 10 12 44 46 40
9 Konyaspor 32 10 10 12 42 45 40
10 Kocaelispor 32 9 10 13 26 36 37
11 Gaziantep FK 32 9 10 13 41 54 37
12 Alanyaspor 32 6 16 10 37 38 34
13 Kasımpaşa 32 7 11 14 30 46 32
14 Antalyaspor 32 7 8 17 30 51 29
15 Eyüpspor 32 7 8 17 26 45 29
16 Gençlerbirliği 32 7 7 18 30 45 28
17 Kayserispor 32 5 12 15 24 58 27
18 Karagümrük 32 6 6 20 28 53 24
