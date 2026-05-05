05 Mayıs
Beşiktaş-Konyaspor
20:30
05 Mayıs
Arsenal-Atletico Madrid
22:00
06 Mayıs
Deportivo Riestra-Gremio
01:00
06 Mayıs
Recoleta-Santos FC
03:30
06 Mayıs
Deportivo Cuenca-San Lorenzo
05:00

Mehmet Ali Aydınlar'dan adaylık kararı

Mehmet Ali Aydınlar, Fenerbahçe Kulübünde başkan adayı olmayacağını açıkladı.

calendar 05 Mayıs 2026 16:24 | Son Güncelleme Tarihi: 05 Mayıs 2026 16:32
Haber: AA, Fotoğraf: AA
Fenerbahçeli eski yönetici Mehmet Ali Aydınlar, sarı-lacivertli kulübün seçimli olağanüstü genel kurulunda başkan adayı olmayacağını duyurdu.

"ADAY OLMAYACAĞIM"

Aydınlar, AA muhabirine yaptığı yazılı açıklamada, "Fenerbahçe'nin yarınlarının, şahsım üzerinden oluşacak tartışmalarla gölgelenmesine izin vermemek adına yapılacak seçimli olağanüstü genel kurulda aday olmayacağım." ifadelerini kullandı.

"HAYATIM BOYUNCA SAVUNDUĞUM İLKE VE DEĞERLERLE ÖRTÜŞMÜYOR"

Fenerbahçeliliğinin son günlerde farklı şekillerde tartışıldığını üzüntüyle takip ettiğini belirten Aydınlar, şunları kaydetti:

"Kulübümüzün içinden geçtiği bu dönemde elimi taşın altına koyarak Fenerbahçe'mizin geleceğine katkı sunmak ve bu camiaya yakışır bir yönetim anlayışını hayata geçirmek için bu yola girdim. Bugün görüyorum ki adımın başkan adaylığı ile anıldığı ilk andan itibaren yaşananlar, söylenenler ve ortaya çıkan tartışma ortamı hayatım boyunca savunduğum ilke ve değerlerle örtüşmemektedir. Fenerbahçe'nin bir dünya markası olması hayali, benim için bugüne ait bir hedef değil; yıllardır inandığım, her dönemde destek vermeye çalıştığım kalıcı bir idealdir. Benim kulübüme olan bağlılığım bir ünvana, bir makama ya da bir sıfata bağlı değildir."

"BUNUN HESABINI HERKESE VEREBİLİRİM"

Fenerbahçe bağlılığını hayatının her anından taşıdığı bir sorumluluk olarak gördüğünü aktaran Aydınlar, şöyle devam etti:

"Ancak gelinen noktada görüyorum ki ismim üzerinden yürüyen tartışmaların Fenerbahçe'nin birlik duygusuna katkı sağlamaktan uzaklaştığı bir ortam oluşmuştur. Herkesin kendini bir diğerinden daha fazla Fenerbahçeli gördüğü, herkesin kendi doğrusu üzerinden bir yol tarif ettiği bir zeminde, ortak bir gelecek inşa etmenin ne kadar zor olduğu ortadadır. Bugüne kadar kulübümüz için yaptıklarım ve taşıdığım her sorumluluk vicdanımla ve Fenerbahçe sevgimle örtüşmektedir. Bunun hesabını her zeminde herkese verebilirim."

"FENERBAHÇE KİŞİLERİN DEĞİL, DEĞERLERİN KULÜBÜDÜR"

Camiayı ayrıştıran her gündemin önünde kişisel hedeflerin ikinci planda olduğunu belirten Aydınlar, şunları aktardı:

"Bu nedenle Fenerbahçe'nin yarınlarının, şahsım üzerinden oluşacak tartışmalarla gölgelenmesine izin vermemek adına yapılacak seçimli olağanüstü genel kurulda aday olmayacağım. Bu süreçte gösterilen teveccüh ve destek için tüm kongre üyelerimize, camiamızın her ferdine yürekten teşekkür ediyorum. Bugüne kadar Fenerbahçe'mize olan bağlılığım hiçbir zaman kişilere ve koşullara bağlı olmadı. Bundan sonra da olmayacaktır. Ben; dünüyle gurur duyan, bugünüyle sorumluluk hisseden ve yarınlarına inanan bir Fenerbahçeli olarak, ne zaman ve ne gerekiyorsa elimden geleni yapmaya ve her zaman kulübümün yanında olmaya devam edeceğim. Çünkü Fenerbahçe, kişilerin değil, değerlerin kulübüdür." 


TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 32 23 5 4 73 27 74
2 Fenerbahçe 32 20 10 2 71 34 70
3 Trabzonspor 32 19 9 4 59 35 66
4 Beşiktaş 32 17 8 7 56 36 59
5 Göztepe 32 13 13 6 40 28 52
6 Başakşehir 32 14 9 9 53 34 51
7 Samsunspor 32 12 12 8 43 42 48
8 Rizespor 32 10 10 12 44 46 40
9 Konyaspor 32 10 10 12 42 45 40
10 Kocaelispor 32 9 10 13 26 36 37
11 Gaziantep FK 32 9 10 13 41 54 37
12 Alanyaspor 32 6 16 10 37 38 34
13 Kasımpaşa 32 7 11 14 30 46 32
14 Antalyaspor 32 7 8 17 30 51 29
15 Eyüpspor 32 7 8 17 26 45 29
16 Gençlerbirliği 32 7 7 18 30 45 28
17 Kayserispor 32 5 12 15 24 58 27
18 Karagümrük 32 6 6 20 28 53 24
