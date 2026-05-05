05 Mayıs
Beşiktaş-Konyaspor
20:30
05 Mayıs
Arsenal-Atletico Madrid
22:00
06 Mayıs
Deportivo Riestra-Gremio
01:00
06 Mayıs
Recoleta-Santos FC
03:30
06 Mayıs
Deportivo Cuenca-San Lorenzo
05:00

Paul Pogba: "Futbolu bırakmayı düşündüm"

Monaco forması giyen Paul Pogba, doping cezası ve sakatlıklar nedeniyle kariyerinin en zor dönemlerinden geçtiğini, futbolu bırakmayı bile düşündüğünü açıkladı.

calendar 05 Mayıs 2026 17:47
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: X.com
Paul Pogba: 'Futbolu bırakmayı düşündüm'
Fransız yıldız Paul Pogba, doping cezası ve yaşadığı kas sakatlıklarının ardından kariyerinin en zor dönemlerinden birini geçirdiğini açıkladı. AS Monaco forması giyen orta saha oyuncusu, bu süreçte futbolu bırakmayı bile düşündüğünü dile getirdi. 

Fransa'da, eski takım arkadaşı Adil Rami ile Ligue 1+ kanallarında konuşan Pogba, yaşadıklarını şu sözlerle anlattı: 

"ARTIK YETER, BIKTIM DEDİĞİM ANLAR OLDU"

"Dürüst olmak gerekirse, 'Artık yeter, bıktım' dediğim anlar oldu. Çünkü her şeyimi veriyordum ama hiçbir şey değişmiyordu." 

"BAZI GÜNLER HİÇBİR ŞEYİNİZ OLMUYOR"

Yaşadığı çaresizliği de açıkça dile getiren yıldız oyuncu, sözlerine şöyle devam etti: 

"Tüm bunları engellemek için daha ne yapabilirdim diye kendime soruyordum… Eşimin bana kaç kez 'Git antrenman yap' dediğini bilemezsiniz. Ama bazı günler hiçbir şeyiniz olmuyor; kimse aramıyor, nereye gittiğinizi bilmiyorsunuz ve neden antrenman yaptığınızı sorguluyorsunuz."

"KENDİNE SAYISIZ SORU SORUYORSUN"

Pogba, zihninden geçen soruları da şu ifadelerle aktardı: 

"Kendine 'Geri dönebilecek miyim? Tekrar futbol oynayabilecek miyim? Bir takım bulabilecek miyim? Eski seviyeme ulaşabilecek miyim?' gibi sayısız soru soruyorsun."

"ARKADAŞLARIM, AİLEM VE SEVDİKLERİM YARDIMCI OLDU"

Zor günlerinde en büyük desteği çevresinden aldığını vurgulayan Fransız futbolcu, taraftarlara da teşekkür etti:

"Arkadaşlarım, ailem ve sevdiklerim bana yardımcı oldu. Ayrıca taraftarlar da var; sosyal medyadaki mesajları, şimdi statlarda duyduğum alkışları görüyorum. Bu yüzden burada duramam."

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 32 23 5 4 73 27 74
2 Fenerbahçe 32 20 10 2 71 34 70
3 Trabzonspor 32 19 9 4 59 35 66
4 Beşiktaş 32 17 8 7 56 36 59
5 Göztepe 32 13 13 6 40 28 52
6 Başakşehir 32 14 9 9 53 34 51
7 Samsunspor 32 12 12 8 43 42 48
8 Rizespor 32 10 10 12 44 46 40
9 Konyaspor 32 10 10 12 42 45 40
10 Kocaelispor 32 9 10 13 26 36 37
11 Gaziantep FK 32 9 10 13 41 54 37
12 Alanyaspor 32 6 16 10 37 38 34
13 Kasımpaşa 32 7 11 14 30 46 32
14 Antalyaspor 32 7 8 17 30 51 29
15 Eyüpspor 32 7 8 17 26 45 29
16 Gençlerbirliği 32 7 7 18 30 45 28
17 Kayserispor 32 5 12 15 24 58 27
18 Karagümrük 32 6 6 20 28 53 24
