AC Milan, Şampiyonlar Ligi'ne katılamamanın etkisiyle mali açıdan zorlu bir döneme girdi.
Calciomercato'nun haberine göre; ekonomik dengeyi öncelik olarak görmesi nedeniyle Milan yönetimi, 30 Haziran'a kadar kadrodan bir yıldız oyuncunun satışıyla gelir elde etmeyi planlıyor.
Milan'da hiçbir oyuncunun "kesinlikle satılmaz" konumunda olmadığı belirtilirken, kulüp içinde oyuncular üç kategoriye ayrıldı. Satışına en sıcak bakılan isimler arasında Santiago Gimenez, Christopher Nkunku, Pervis Estupinan ve Ruben Loftus-Cheek yer alıyor.
Kulüp, öncelikli satış hedeflerini gerçekleştirememesi halinde yüksek maaşlı oyuncular için gelecek teklifleri değerlendirmeye alacak. Bu kapsamda Mike Maignan, Rafael Leao ve Christian Pulisic için teklifler masaya gelebilir.
Leao ve Pulisic'in ise Manchester United'ın transfer listesinde yer aldığı öne sürüldü.
EN FAZLA TALEP PAVLOVIC'E
Öte yandan Milan kadrosunda en fazla talep gören isim ise Strahinja Pavlovic oldu. Sırp savunmacının performansıyla dikkat çektiği ve başta Chelsea olmak üzere Premier Lig kulüplerinin radarına girdiği belirtildi.
Milan büyük darboğazda; tüm oyuncular satılık!
Milan, ekenonik darboğaz nedeniyle belirledikleri teklifi alan her oyuncuyu satmaya sıcak bakıyor.
- PUAN DURUMU
- FİKSTÜR
- STSL
- 1.Lig
- İng
- Alm
- İsp
- İta
- ŞL
- AL
- KL
- DK
|Takımlar
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|P
|1
|Galatasaray
|32
|23
|5
|4
|73
|27
|74
|2
|Fenerbahçe
|32
|20
|10
|2
|71
|34
|70
|3
|Trabzonspor
|32
|19
|9
|4
|59
|35
|66
|4
|Beşiktaş
|32
|17
|8
|7
|56
|36
|59
|5
|Göztepe
|32
|13
|13
|6
|40
|28
|52
|6
|Başakşehir
|32
|14
|9
|9
|53
|34
|51
|7
|Samsunspor
|32
|12
|12
|8
|43
|42
|48
|8
|Rizespor
|32
|10
|10
|12
|44
|46
|40
|9
|Konyaspor
|32
|10
|10
|12
|42
|45
|40
|10
|Kocaelispor
|32
|9
|10
|13
|26
|36
|37
|11
|Gaziantep FK
|32
|9
|10
|13
|41
|54
|37
|12
|Alanyaspor
|32
|6
|16
|10
|37
|38
|34
|13
|Kasımpaşa
|32
|7
|11
|14
|30
|46
|32
|14
|Antalyaspor
|32
|7
|8
|17
|30
|51
|29
|15
|Eyüpspor
|32
|7
|8
|17
|26
|45
|29
|16
|Gençlerbirliği
|32
|7
|7
|18
|30
|45
|28
|17
|Kayserispor
|32
|5
|12
|15
|24
|58
|27
|18
|Karagümrük
|32
|6
|6
|20
|28
|53
|24