05 Mayıs
Beşiktaş-Konyaspor
20:30
05 Mayıs
Arsenal-Atletico Madrid
22:00
06 Mayıs
Deportivo Riestra-Gremio
01:00
06 Mayıs
Recoleta-Santos FC
03:30
06 Mayıs
Deportivo Cuenca-San Lorenzo
05:00

Milan büyük darboğazda; tüm oyuncular satılık!

Milan, ekenonik darboğaz nedeniyle belirledikleri teklifi alan her oyuncuyu satmaya sıcak bakıyor.

05 Mayıs 2026 18:51
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: Imago
AC Milan, Şampiyonlar Ligi'ne katılamamanın etkisiyle mali açıdan zorlu bir döneme girdi. 

Calciomercato'nun haberine göre; ekonomik dengeyi öncelik olarak görmesi nedeniyle Milan yönetimi, 30 Haziran'a kadar kadrodan bir yıldız oyuncunun satışıyla gelir elde etmeyi planlıyor.

Milan'da hiçbir oyuncunun "kesinlikle satılmaz" konumunda olmadığı belirtilirken, kulüp içinde oyuncular üç kategoriye ayrıldı. Satışına en sıcak bakılan isimler arasında Santiago Gimenez, Christopher Nkunku, Pervis Estupinan ve Ruben Loftus-Cheek yer alıyor.

Kulüp, öncelikli satış hedeflerini gerçekleştirememesi halinde yüksek maaşlı oyuncular için gelecek teklifleri değerlendirmeye alacak. Bu kapsamda Mike Maignan, Rafael Leao ve Christian Pulisic için teklifler masaya gelebilir.

Leao ve Pulisic'in ise Manchester United'ın transfer listesinde yer aldığı öne sürüldü.

EN FAZLA TALEP PAVLOVIC'E

Öte yandan Milan kadrosunda en fazla talep gören isim ise Strahinja Pavlovic oldu. Sırp savunmacının performansıyla dikkat çektiği ve başta Chelsea olmak üzere Premier Lig kulüplerinin radarına girdiği belirtildi.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 32 23 5 4 73 27 74
2 Fenerbahçe 32 20 10 2 71 34 70
3 Trabzonspor 32 19 9 4 59 35 66
4 Beşiktaş 32 17 8 7 56 36 59
5 Göztepe 32 13 13 6 40 28 52
6 Başakşehir 32 14 9 9 53 34 51
7 Samsunspor 32 12 12 8 43 42 48
8 Rizespor 32 10 10 12 44 46 40
9 Konyaspor 32 10 10 12 42 45 40
10 Kocaelispor 32 9 10 13 26 36 37
11 Gaziantep FK 32 9 10 13 41 54 37
12 Alanyaspor 32 6 16 10 37 38 34
13 Kasımpaşa 32 7 11 14 30 46 32
14 Antalyaspor 32 7 8 17 30 51 29
15 Eyüpspor 32 7 8 17 26 45 29
16 Gençlerbirliği 32 7 7 18 30 45 28
17 Kayserispor 32 5 12 15 24 58 27
18 Karagümrük 32 6 6 20 28 53 24
