05 Mayıs
Beşiktaş-Konyaspor
20:30
05 Mayıs
Arsenal-Atletico Madrid
22:00
06 Mayıs
Deportivo Riestra-Gremio
01:00
06 Mayıs
Recoleta-Santos FC
03:30
06 Mayıs
Deportivo Cuenca-San Lorenzo
05:00

Real Madrid'in hayali: Kenan Yıldız

İtalyan basınına göre, Kenan Yıldız'ın Juventus'tan ayrılması halinde Real Madrid'in transfer listesinde yer aldığı ve başkan Florentino Perez'in genç oyuncuyu kadrosunda görmek istediği iddia edildi.

calendar 05 Mayıs 2026 17:38
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: X.com
İtalyan basınından La Gazzetta dello Sport, Juventus forması giyen Kenan Yıldız'ın transfer piyasasında dikkat çeken isimlerden biri haline geldiğini ve Real Madrid'in gündemine girdiğini yazdı. 

Juventus'un UEFA Şampiyonlar Ligi bileti alamaması durumunda ciddi tasarruf adımları atması beklenirken, bu senaryoda kadrodaki hiçbir oyuncunun "dokunulmaz" olmayacağı ifade ediliyor. Bu ihtimal, genç yıldız Kenan Yıldız için de geçerli.

"PEREZ'İN HAYALLERİNİ SÜSLÜYOR"

La Gazzetta dello Sport, Kenan'ın geleceğine dair dikkat çekici bir detaya yer vererek, "Kenan'ın, Real Madrid Başkanı Florentino Perez'in hayallerini süsleyen oyunculardan biri olduğu bir sır değil" ifadelerini kullandı.

Haberde ayrıca Real Madrid'in gelecek planlarına da değinildi. İspanyol devinin, La Liga'daki sonuçların ardından yeni bir yapılanmaya gitmeyi planladığı ve Avrupa'da çeyrek finalde sona eren sezonun ardından kadroda değişiklikler yapabileceği aktarıldı. 

PERFORMANSI

Öte yandan Kenan Yıldız'ın başarılı performansına rağmen Real Madrid'de forma şansı bulmasının kolay olmayabileceği vurgulandı. Bu sezon 45 maçta 11 gol ve 10 asistlik katkı sağlayan genç oyuncunun, hücumun sol kanadında Vinicius Junior ve Kylian Mbappe ile benzer bölgede oynadığına dikkat çekildi. 

Kenan'ın yakından tanıdığı isimlerden biri ise Arda Güler. İki genç futbolcu, Türkiye Milli Takımı'nın A ve alt yaş kategorilerinde toplam 33 maçta birlikte görev yaptı. Bu süreçte Kenan Yıldız 7 gol ve 5 asist üretirken, Arda Güler ise 9 gol ve 8 asistlik katkı sağladı.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 32 23 5 4 73 27 74
2 Fenerbahçe 32 20 10 2 71 34 70
3 Trabzonspor 32 19 9 4 59 35 66
4 Beşiktaş 32 17 8 7 56 36 59
5 Göztepe 32 13 13 6 40 28 52
6 Başakşehir 32 14 9 9 53 34 51
7 Samsunspor 32 12 12 8 43 42 48
8 Rizespor 32 10 10 12 44 46 40
9 Konyaspor 32 10 10 12 42 45 40
10 Kocaelispor 32 9 10 13 26 36 37
11 Gaziantep FK 32 9 10 13 41 54 37
12 Alanyaspor 32 6 16 10 37 38 34
13 Kasımpaşa 32 7 11 14 30 46 32
14 Antalyaspor 32 7 8 17 30 51 29
15 Eyüpspor 32 7 8 17 26 45 29
16 Gençlerbirliği 32 7 7 18 30 45 28
17 Kayserispor 32 5 12 15 24 58 27
18 Karagümrük 32 6 6 20 28 53 24
