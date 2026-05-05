05 Mayıs
Beşiktaş-Konyaspor
20:30
05 Mayıs
Arsenal-Atletico Madrid
22:00
06 Mayıs
Deportivo Riestra-Gremio
01:00
06 Mayıs
Recoleta-Santos FC
03:30
06 Mayıs
Deportivo Cuenca-San Lorenzo
05:00

Halit Albayrak, yeniden Türkiye Buz Hokeyi Federasyonu Başkanlığına seçildi

Halit Albayrak, Türkiye Buz Hokeyi Federasyonu'nun 6. Olağan Genel Kurulu'nda 105 oyla yeniden başkan seçilerek 2018'den bu yana sürdürdüğü görevine devam etti.

calendar 05 Mayıs 2026 16:12
Haber: AA, Fotoğraf: AA
Türkiye Buz Hokeyi Federasyonu Genel Kurulunda başkanlığa yeniden Halit Albayrak seçildi.

Federasyonun 6. Olağan Genel Kurul ve 9. Mali Genel Kurulu, Ankara'daki bir otelde yapıldı. Tek aday olarak seçimlere katılan Albayrak, 105 oyla bir kez daha Türkiye Buz Hokeyi Federasyonu başkanı oldu.

Halit Albayrak, başkanlığındaki yeni yönetim kurulunda Burak İnce, Görkem Kurşun, Halil Karacan, Mehmet Nuri Develier, Metin Kaptanoğlu, Muhammet Fatih Albayrak, Nasrullah Şimşek, Ömer Cenker Ilıcalı, Barış Coşkun, Merve Tunalı yer aldı.

Divan başkanlığını Abdullah Albunar'ın yaptığı genel kurulda, faaliyet ve denetim raporları da ibra edildi.

2018 yılından bu yana başkanlık görevini yürüten Albayrak, yaptığı konuşmada, 8 yıllık yönetimi süresince sporcuların elde ettiği başarıları anlatarak şunları söyledi:

"Başladığımız günlerde şartlar sınırlıydı ama niyet gerçekten çok netti. Bugün baktığınızda ortaya bambaşka bir oluşum çıkmış durumda. Sadece Kocaeli ve Ankara'da başlayan buz hokeyi faaliyetleri bugün ülkemizde 12 ilimizde devam ediyor. Hayalimiz 81 ilde buz hokeyinin var olması. 2008 yılında sadece iki tane olimpik tesis olan Türkiye'de, bugün 15 tane olimpik tesis var. Kış sporlarında olimpiyatlar hayal olarak görülüyordu. Bakanlıktan aldığımız destekle de yaptığımız çalışmalarla en son Gangwon'daki 2024 Kış Gençlik Olimpiyatları'ndaki performansımız gelecek vadettiğimizi gösterdi."

Başkan Albayrak, branşı daha da büyütmek istediklerini söyleyerek, "Biz bu yola makam için çıkmadığımızı, bir hayali, bir branşı büyütmek için çıktığımı söylemek isterim." şeklinde sözlerini tamamladı.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 32 23 5 4 73 27 74
2 Fenerbahçe 32 20 10 2 71 34 70
3 Trabzonspor 32 19 9 4 59 35 66
4 Beşiktaş 32 17 8 7 56 36 59
5 Göztepe 32 13 13 6 40 28 52
6 Başakşehir 32 14 9 9 53 34 51
7 Samsunspor 32 12 12 8 43 42 48
8 Rizespor 32 10 10 12 44 46 40
9 Konyaspor 32 10 10 12 42 45 40
10 Kocaelispor 32 9 10 13 26 36 37
11 Gaziantep FK 32 9 10 13 41 54 37
12 Alanyaspor 32 6 16 10 37 38 34
13 Kasımpaşa 32 7 11 14 30 46 32
14 Antalyaspor 32 7 8 17 30 51 29
15 Eyüpspor 32 7 8 17 26 45 29
16 Gençlerbirliği 32 7 7 18 30 45 28
17 Kayserispor 32 5 12 15 24 58 27
18 Karagümrük 32 6 6 20 28 53 24
