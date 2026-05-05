05 Mayıs
Beşiktaş-Konyaspor
20:30
05 Mayıs
Arsenal-Atletico Madrid
22:00
06 Mayıs
Deportivo Riestra-Gremio
01:00
06 Mayıs
Recoleta-Santos FC
03:30
06 Mayıs
Deportivo Cuenca-San Lorenzo
05:00

Karşıyaka'nın kahır sezonu

Karşıyaka, futbol, voleybol ve basketbolda sezon boyunca play-off ve lig mücadelesine rağmen hedeflerine ulaşamayarak üç ana branşta da hayal kırıklığı yaşadı.

05 Mayıs 2026 16:35
Haber: DHA, Fotoğraf: DHA
Karşıyaka bu sezon takım sporlarında 3 amiral branşta hayal kırıklığı yaşadı.

Sezon öncesi idari ve mali olarak karanlık bir tablo olmasına rağmen camia ve reklam destekleriyle takımlarını kurup mücadeleye başlayan Karşıyaka'da, 3'üncü ligdeki futbol ve 1'inci ligdeki kadın voleybol takımı play-off oynamasına rağmen hedefine ulaşamadı. Basketbol Süper Ligi'nin 52 yıldır hiç küme düşmeyen temsilcisi Karşıyaka potada ise uçurumun kıyısına geldi. 3'üncü ligden 8 yıldır kurtulamayan yeşil-kırmızılı ekip, bu sezon üst üste üçüncü, bu ligde beşinci kez play-offta elendi. Normal sezonu üçüncü sırada tamamlayan Kaf-Kaf, play-offta Ayvalıkgücü Belediyespor'a 0-0'ın rövanşında taraftarı önünde 2-0 yenilerek havlu attı.

Voleybolda Sultanlar Ligi'nden 2011'de düştükten sonra bu sezon sekizinci kez play-off oynayan Karşıyaka, yarı finalde elenmekten kurtulamadı. Kaf-Kaf filede geçen sezonun ardından bu yıl da hüsran yaşadı. Karşıyaka'nın senelerdir en başarılı takım branşı olan, Fenerbahçe, Galatasaray ve Beşiktaş'tan sonra toplam 54 yılla Basketbol Süper Ligi'nin en köklü ekibi konumundaki basket takımı 2 şampiyonluk, 1 Türkiye Kupası, 2 Cumhurbaşkanlığı Kupası şampiyonluğu yaşadığı ligden düşme aşamasına geldi. Ligde son haftaya düşme hattında giren Kaf-Kaf, kendi kazansa dahi rakipleri galip geldiği takdirde küme düşecek. Potada birçok eski yabancı oyuncuya FIBA'lık borcu bulunan Kaf-Kaf küme düşerse büyük sıkıntıyla karşı karşıya kalacak. Karşıyaka basketbolda ilk ve son kez 58 yıl önce 1968'de küme düşmüştü.

  PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
  • DK
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 32 23 5 4 73 27 74
2 Fenerbahçe 32 20 10 2 71 34 70
3 Trabzonspor 32 19 9 4 59 35 66
4 Beşiktaş 32 17 8 7 56 36 59
5 Göztepe 32 13 13 6 40 28 52
6 Başakşehir 32 14 9 9 53 34 51
7 Samsunspor 32 12 12 8 43 42 48
8 Rizespor 32 10 10 12 44 46 40
9 Konyaspor 32 10 10 12 42 45 40
10 Kocaelispor 32 9 10 13 26 36 37
11 Gaziantep FK 32 9 10 13 41 54 37
12 Alanyaspor 32 6 16 10 37 38 34
13 Kasımpaşa 32 7 11 14 30 46 32
14 Antalyaspor 32 7 8 17 30 51 29
15 Eyüpspor 32 7 8 17 26 45 29
16 Gençlerbirliği 32 7 7 18 30 45 28
17 Kayserispor 32 5 12 15 24 58 27
18 Karagümrük 32 6 6 20 28 53 24
