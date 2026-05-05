05 Mayıs
Beşiktaş-Konyaspor
0-0DA
05 Mayıs
Arsenal-Atletico Madrid
22:00
06 Mayıs
Deportivo Riestra-Gremio
01:00
06 Mayıs
Recoleta-Santos FC
03:30
06 Mayıs
Deportivo Cuenca-San Lorenzo
05:00

Beşiktaş GAİN, evinde hata yapmadı

Beşiktaş GAİN, Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi 28. hafta erteleme maçında Aliağa Petkimspor'u 81-69 mağlup etti.

calendar 05 Mayıs 2026 19:52 | Son Güncelleme Tarihi: 05 Mayıs 2026 20:04
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: bjk.com.tr
Beşiktaş GAİN, evinde hata yapmadı
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:



Beşiktaş GAİN, Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi 28. hafta erteleme maçında Aliağa Petkimspor'u ağırladı.

Beşiktaş GAİN Spor Kompleksi'nde oynanan mücadeleyi siyah beyazlılar 81-69'luk skorla kazandı.
 Salon: Beşiktaş GAİN Spor Kompleksi

Hakemler: Mehmet Karabilecen, Seher Ayşe Nur Yazıcıoğlu, Uğur Akyıldız

Beşiktaş GAİN: Berk Uğurlu 5, Yiğit Arslan 5, Morgan 12, Lemar 15, Anthony Brown 9, Dotson 9, Sertaç Şanlı 11, Thomas 11, Vitto Brown 4

Aliağa Petkimspor: Whittaker 14, Efianayi 12, Blumbergs 6, Yunus Emre Sonsırma, Floyd 7, Franke 15, Mustafa Kurtuldum 4, Troy Şav, Sajus 11, Flowers

1. Periyot: 23-21

Devre: 43-37

3. Periyot: 64-50

Beş faulle oyundan çıkan: 38.44 Sajus (Aliağa Petkimspor)

SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
  • DK
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 32 23 5 4 73 27 74
2 Fenerbahçe 32 20 10 2 71 34 70
3 Trabzonspor 32 19 9 4 59 35 66
4 Beşiktaş 32 17 8 7 56 36 59
5 Göztepe 32 13 13 6 40 28 52
6 Başakşehir 32 14 9 9 53 34 51
7 Samsunspor 32 12 12 8 43 42 48
8 Rizespor 32 10 10 12 44 46 40
9 Konyaspor 32 10 10 12 42 45 40
10 Kocaelispor 32 9 10 13 26 36 37
11 Gaziantep FK 32 9 10 13 41 54 37
12 Alanyaspor 32 6 16 10 37 38 34
13 Kasımpaşa 32 7 11 14 30 46 32
14 Antalyaspor 32 7 8 17 30 51 29
15 Eyüpspor 32 7 8 17 26 45 29
16 Gençlerbirliği 32 7 7 18 30 45 28
17 Kayserispor 32 5 12 15 24 58 27
18 Karagümrük 32 6 6 20 28 53 24
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.