Hakan Safi resmen aday!

Hakan Safi, Fenerbahçe Kulübünde başkanlığa aday olduğunu açıkladı.



Safi, "Seçimli olağanüstü kongremizde Fenerbahçe Kulübü Başkanlığı'na şartsız ve koşulsuz adaylığımı resmi olarak sizlerle paylaşmaktan onur duyuyorum." dedi.



1999'DEN BERİ FENERBAHÇE ÜYESİ



1999 yılından bu yana Fenerbahçe Spor Kulübü Kongre Üyesi ve Yüksek Divan Kurulu Üyesidir. Kulübün yönetim kurullarında çeşitli dönemlerde görev almış, özellikle Ali Koç başkanlığındaki yönetimde aktif rol üstlenmiştir. Ayrıca Safiport markası ile 2021-2022 sezonunda Fenerbahçe Kadın Basketbol Takımı'nın isim sponsoru olmuştur.





Safi, AA muhabirine yaptığı yazılı açıklamada, "Çocukluğumdan beri sevdalısı, 1999 yılından bu yana ise kongre üyesi olarak büyük bir gururla parçası olduğum bu kıymetli camianın hep beraber daha güçlü yarınlara ulaşması adına önemli bir sorumluluk üstlenme kararı almış bulunuyorum. Bu vesileyle seçimli olağanüstü kongremizde Fenerbahçe Kulübü Başkanlığı'na şartsız ve koşulsuz adaylığımı resmi olarak sizlerle paylaşmaktan onur duyuyorum." ifadelerini kullandı.



Fenerbahçe ailesinin her bir ferdini kapsayan ve herkesi kucaklayan bir anlayışla yola çıkacağını aktaran Safi, şunları kaydetti:



"Fenerbahçe, yalnızca bir spor kulübü değil; milyonların kalbinde yaşayan büyük bir değer, bir aidiyet ve bir tutkudur. Amacım ve ilk hedefim, göreve geldiğimiz ilk sezonda her zaman en iyisini hak eden camiamızı şampiyonluklarla buluşturmak olacaktır. Tüm camiamızın desteği ve inancıyla, Fenerbahçe'mizi daha güçlü, daha başarılı ve daha mutlu yarınlara hep birlikte taşıyacağımıza yürekten inanıyorum."



HAKAN SAFİ KİMDİR?



1973 yılında İstanbul'da dünyaya gelen Safi, iş dünyasında gayrimenkul, liman işletmeciliği, sanayi ve lojistik alanlarındaki yatırımlarıyla tanınıyor. 2005 yılından bu yana Safi Gayrimenkul Yönetim Kurulu Başkanlığı görevini sürdürüyor.



Hakan Safi'nin ailesi Giresun'un Çamoluk ilçesine bağlı Çakılkaya köyünden İstanbul'a göç etti. Aile, daha sonra ticaret hayatına İstanbul Kasımpaşa'da başladı. Safi, üniversite eğitimini Marmara Üniversitesi İktisat Bölümünde tamamladı. Ardından aynı üniversitede yüksek lisans yaptı. Sonrasında Boston University School of Management bünyesinde MBA eğitimi aldı.



Hakan Safi'nin yönetiminde bulunan Safi Holding; kömür ticareti, liman işletmeciliği, gayrimenkul, şeker üretimi, çimento, denizcilik, turizm ve lojistik gibi alanlarda faaliyet yürütüyor. Şirketin öne çıkan yatırımları arasında Safiport Derince Limanı, Çorum Şeker Fabrikası ve Bilecik Çimento bulunuyor.



2025 yılı itibarıyla Forbes Türkiye'nin "En Zengin 100 Türk" listesinde yer almıştır.



