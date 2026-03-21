Haber Tarihi: 21 Mart 2026 11:43 -
Güncelleme Tarihi:
21 Mart 2026 12:13
AVM bayramda açık mı? Bugün AVM'ler açık mı? 2026
Ramazan Bayramı'na geri sayım başladı. Ramazan Bayramı'nda AVM'ye gidip alışveriş yapmayı planlayanlar, avm'ler açık mı sorusuna cevap arıyor. Aynı zamanda bayramda AVM'ler açık mı olacak merak ediliyor. Alışveriş merkezleri (avm'ler) kaça kadar açık, kaçta kapanıyor?
Bayramda, bugün ve yarın AVM'ler açık mı, saat kaçta açılıyor ve çalışıyor mu sorusu, vatandaşlar tarafından araştırılan konu oluyor. AVM'lerde alışveriş yapmak isteyen ya da kafe, sinema ve eğlence merkezleri gibi imkanlarından yararlanmak isteyen vatandaşlar, bayramda AVM'ler açık mı sorusuna yanıt arıyor. Peki, Ramazan Bayramı'nın 1.,2, ve 3, günü AVM'ler açık mı, çalışıyor mu? İşte, 30 Mart- 1 Nisan AVM'lerin çalışma saatleri ve detaylı bilgiler
BAYRAMDA AVM'LER AÇIK MI?
Geçtiğimiz yıllarda alışveriş merkezleri bayramlarda çalışmayı sürdürdüğü için bu yıl da AVM'ler faaliyette olması bekleniyor.RAMAZAN BAYRAMI ALIŞVERİŞ MERKEZLERİ ÇALIŞM SAATLERİ
Ancak Ramazan Bayramı'nın ilk günü yani 30 Mart Pazar günü bazı AVM'ler saat 12.00 ya da 13.00'te açılacak, 22:00'de kapanacak.31 Mart ve 1 Nisan bayram günlerinde de AVM'lerin 10:00 - 22:00 saatleri arasında hizmet verecekleri tahmin ediliyor.Bu nedenle AVM ziyaretlerinizden önce en doğru açılış ve kapanış saatlerini öğrenmek için gideceğiniz mağazayı veya AVM'yi arayabilirsiniz.
