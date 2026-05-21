Kargolar bayramda açık mı, kapalı mı, tatil mi? 2026

Müşterisine ürün yetiştirmek için ter döken satıcılar ve kurye yolu gözleyen alıcılar araştırmalarını hızlandırdı. Peki, o beklenen şube kepenkleri bayram süresince açık olacak mı?

Kısa, net ve bayram planlarınızı hızlandırmanızı sağlayacak o resmi gerçek: 26 Mayıs 2026 Salı (Arefe) günü, tüm kargo şirketleri (PTT dahil) sadece YARIM GÜN hizmet verecektir!

Ulusal Bayram ve Genel Tatiller Hakkında Kanun gereği, Arefe günü saat 13.00 itibarıyla resmi tatil zili çalar. Bu nedenle Yurtiçi, Aras, MNG, Sürat Kargo ve PTT şubeleri sabah normal mesailerine başlayacak, ancak saat 12.30 - 13.00 sularında kepenk kapatarak operasyonlarını tamamen durduracaktır. Hacimli fiziksel gönderilerinizi veya acil paketlerinizi sisteme girdirmek istiyorsanız, salı sabahı erkenden şube yolunu tutmanız hayati önem taşıyor!

İşin asıl fırtına koparan ve gönderileri günlerce depolarda bekletecek olan kısmı ise Kurban Bayramı'nın resmi olarak başladığı anlara denk geliyor. İşte o sarsıcı tatil tablosu:

Tamamen Kapalı: Kurban Bayramı'nın 1., 2., 3. ve 4. günleri (27-28-29-30 Mayıs) ulusal resmi tatil olduğu için Türkiye genelindeki tüm kargo şubeleri ve aktarma merkezleri kesinlikle kapalıdır.

Dağıtım Yapılmayacak: Bayram süresince kuryeler sahada olmayacak, dağıtım yapılmayacak ve şubelerden paket kabulü veya teslimatı gerçekleştirilmeyecektir.

Özel Kurye Ağları İstisnası: Yalnızca Trendyol Express, Hepsijet, Amazon Lojistik gibi e-ticaret devlerinin kendi özel kurye ağları, bölgesel bazda nöbetçi sistemlerle sınırlı teslimatlar yapabilir, ancak genel kargo altyapısı bayram boyunca kontağı kapatır.

E-ticaret ihracatçılarının derin bir nefes alacağı ve bekleyen paketlerin yola çıkacağı tarih ise tatil bitiminde! Tüm kargo şirketleri ve PTT şubeleri, 1 Haziran 2026 Pazartesi sabahı saat 09.00 itibarıyla normal mesai düzenine geri dönecek. Bayram boyunca biriken kargoların dağıtımı ve yeni kargo kabulleri pazartesi günü tüm hızıyla yeniden başlayacaktır.