Haber Tarihi: 20 Mayıs 2026 11:35 -
Güncelleme Tarihi:
20 Mayıs 2026 11:35
Arefe günü resmi tatil mi? 26 Mayıs yarım gün mü, tam gün mü?
Kurban Bayramı'nın o büyük coşkusuna ve manevi iklimine artık sayılı günler kala, tatil planlarını netleştirmek, memleket biletlerini almak ve mesai çizelgelerini düzenlemek isteyen milyonların aklındaki o devasa soru gündemin tam zirvesine oturdu! 27 Mayıs Çarşamba günü başlayacak olan Kurban Bayramı öncesinde arama motorlarında kelimenin tam anlamıyla fırtınalar kopuyor. Sabahtan bu yana "Arefe günü resmi tatil mi? 26 Mayıs Salı arefe günü yarım gün mü çalışılacak, bankalar ve özel sektör açık mı?" sorguları ekonomi ve gündem sayfalarını adeta ablukaya almış durumda. İşte valizleri toplamadan veya mesaiye kalmadan önce bilmeniz gereken o sarsıcı kanun maddeleri ve tatil detayları!
Planlarını kusursuz yapmak isteyen kamu personelleri ve özel sektör çalışanları araştırmalarını hızlandırdı. Peki, o beklenen Arefe gününde mesai saat 13.00'te mi bitecek?
AREFE GÜNÜ RESMİ TATİL Mİ, YARIM GÜN MÜ? (KANUNİ DURUM)Kısa, net ve sabah alarmlarınızı kurarken aklınızda bulunması gereken o resmi gerçek: Evet, kanunlarımıza göre Arefe günü (26 Mayıs 2026 Salı) yarım gün resmi tatildir!Türkiye Cumhuriyeti'nin Ulusal Bayram ve Genel Tatiller Hakkında Kanunu son derece açıktır. Dini bayramların (Ramazan ve Kurban) arefe günleri, saat 13.00'ten itibaren resmi tatil kapsamına girer. Yani 26 Mayıs Salı günü sabah saatlerinde tüm kurumlar normal mesaisine başlar, ancak öğlen 13.00 itibarıyla resmi olarak bayram tatili zili çalar!ÖZEL SEKTÖR VE KAMU ARASINDAKİ O DEVASA FARK! (İDARİ İZİN DETAYI)İşin asıl fırtına koparan kısmı kamu ve özel sektör arasındaki uygulamalarda başlıyor. İşte o sarsıcı ayrım:Devlet Memurları (Kamu): Hükümet genellikle bayram tatillerini hafta sonuyla birleştirerek 9 güne çıkarma kararı alır. Eğer Cumhurbaşkanlığı tarafından "İdari İzin" ilan edilirse, devlet memurları 25 Mayıs Pazartesi ve 26 Mayıs Salı (Arefe) gününü de tam gün izinli geçirerek 9 günlük o devasa tatil maratonuna başlarlar. (Ancak idari izin sadece kamu personelini kapsar!)Özel Sektör Çalışanları: Özel şirketlerde, fabrikalarda ve mağazalarda çalışan milyonlarca emekçi için idari izin geçerli değildir. Özel sektör çalışanı, 26 Mayıs Salı günü saat 13.00'e kadar çalışmakla yükümlüdür.13.00'TEN SONRA MESAİ YAPANLARA ÇİFTE YEVMİYE MÜJDESİ!Eğer özel sektörde çalışıyorsanız ve işvereniniz Arefe günü saat 13.00'ten sonra da çalışmanızı talep ediyorsa, İş Kanunu'nun o sarsıcı maddesi hemen devreye giriyor!Arefe günü öğleden sonra resmi tatil başladığı için, saat 13.00'ten sonra yapılan her çalışma "fazla mesai / genel tatil çalışması" olarak kabul edilir. Yani o yarım günlük dilimde ter döken işçi, normal maaşına ek olarak o saatlerin ücretini zamlı (çift yevmiye mantığıyla) almak zorundadır.
BANKALAR, NOTERLER VE KARGOLAR AREFE GÜNÜ AÇIK MI?Bankalar ve Noterler: Arefe günü yarım gün resmi tatil olduğu için, banka şubeleri ve noterler sadece sabah mesaisi yapacak ve saat 12.30 - 13.00 sularında kepenk kapatacaktır. Öğleden sonra EFT, havale (FAST hariç) ve ıslak imza işlemleri yapılamaz!Kargolar: Kargo şirketleri de resmi tatil statüsüne uyarak öğlen 13.00 itibarıyla şubelerini kapatır ve dağıtım işlemlerini durdurur.
