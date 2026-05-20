19 Mayıs
Bournemouth-M.City
1-1
19 Mayıs
Chelsea-Tottenham
2-1
19 Mayıs
Westerlo-Standard Liege
1-2
19 Mayıs
Genk-Royal Antwerp
0-0
19 Mayıs
Sporting Charleroi-OH Leuven
1-1

Pep Guardiola'dan geleceği için açıklama!

Sezon sonu Manchester City'den ayrılacağı konuşulan Pep Guardiola, şampiyonluğu Arsenal'a kaptırmalarının ardından geleceğiyle ilgili açıklama yaptı.

calendar 20 Mayıs 2026 00:10 | Son Güncelleme Tarihi: 20 Mayıs 2026 00:37
İngiltere Premier Lig'in 37. haftasında deplasmanda AFC Bournemouth ile 1-1 berabere kalan Manchester City, şampiyonluğu Arsenal'a kaptırdı.

"BAŞKANIMIZLA KONUŞACAĞIZ"

Sezon sonunda takımdan ayrılacağı iddia edilen Guardiola, Sky Sports'a geleceğiyle ilgili de konuştu ve sezon sonunda kulüp yönetimiyle görüşeceğini belirterek, "Sezon bitince başkanımızla konuşacağız. Konu bu kadar basit. Konuştuktan sonra da bir karar alacağız." dedi.

"GELECEK SEZON GERİ DÖNECEĞİZ"

Guardiola, şampiyonluğa ulaşan Arsenal'ı da tebrik etti. Katalan çalıştırıcı, "Manchester City adına Mikel'i, ekibi, oyuncuları, taraftarları ve Arsenal'ı, Premier League şampiyonluğu için tebrik ediyoruz. Gelecek sezon geri döneceğiz." ifadelerini kullandı.

GUARDIOLA'DAN İLK

Bu sonuçla birlikte Guardiola, teknik direktörlük kariyerinde ilk kez üst üste iki sezonu lig şampiyonluğu yaşayamayarak tamamladı.

  
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 34 24 5 5 77 30 77
2 Fenerbahçe 34 21 11 2 77 37 74
3 Trabzonspor 34 20 9 5 61 39 69
4 Beşiktaş 34 17 9 8 59 40 60
5 Başakşehir 34 16 9 9 58 35 57
6 Göztepe 34 14 13 7 42 32 55
7 Samsunspor 34 13 12 9 46 45 51
8 Rizespor 34 10 11 13 46 52 41
9 Konyaspor 34 10 10 14 43 50 40
10 Kocaelispor 34 9 10 15 26 38 37
11 Alanyaspor 34 7 16 11 41 41 37
12 Gaziantep FK 34 9 10 15 43 58 37
13 Kasımpaşa 34 8 11 15 33 49 35
14 Gençlerbirliği 34 9 7 18 36 47 34
15 Eyüpspor 34 8 9 17 33 48 33
16 Antalyaspor 34 8 8 18 33 55 32
17 Kayserispor 34 6 12 16 27 62 30
18 Karagümrük 34 8 6 20 31 54 30
