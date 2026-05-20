Pep Guardiola'dan geleceği için açıklama!

İngiltere Premier Lig'in 37. haftasında deplasmanda AFC Bournemouth ile 1-1 berabere kalan Manchester City, şampiyonluğu Arsenal'a kaptırdı.



"BAŞKANIMIZLA KONUŞACAĞIZ"



Sezon sonunda takımdan ayrılacağı iddia edilen Guardiola, Sky Sports'a geleceğiyle ilgili de konuştu ve sezon sonunda kulüp yönetimiyle görüşeceğini belirterek, "Sezon bitince başkanımızla konuşacağız. Konu bu kadar basit. Konuştuktan sonra da bir karar alacağız." dedi.



"GELECEK SEZON GERİ DÖNECEĞİZ"



Guardiola, şampiyonluğa ulaşan Arsenal'ı da tebrik etti. Katalan çalıştırıcı, "Manchester City adına Mikel'i, ekibi, oyuncuları, taraftarları ve Arsenal'ı, Premier League şampiyonluğu için tebrik ediyoruz. Gelecek sezon geri döneceğiz." ifadelerini kullandı.



GUARDIOLA'DAN İLK



Bu sonuçla birlikte Guardiola, teknik direktörlük kariyerinde ilk kez üst üste iki sezonu lig şampiyonluğu yaşayamayarak tamamladı.



