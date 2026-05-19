Göztepe'de ayrılık rüzgarları

Trendyol Süper Lig'de 2025-2026 sezonunu 55 puanla 6'ncı sırada tamamlayan ve Avrupa kupalarına katılma hedefini gelecek seneye erteleyen Göztepe'de Brezilyalı stoper Heliton'un ardından kaleci Mateusz Lis'in de yuvadan ayrılacağı ifade edildi.



Göztepe ile sözleşme yenilemeyen Heliton için ülkesi Brezilya ve Suudi Arabistan'dan teklifler olduğu, Lis'i de Polonya takımlarının istediği kaydedildi.



Özellikle bu sezon gösterdiği performansla tüm dikkatleri üzerine çeken Polonyalı eldiveni Legia Varşova ve Lech Poznan takımlarının yakın takibe aldığı kaydedildi.



Göztepe ile 2027 yılına kadar sözleşmesi bulunan 29 yaşındaki kalecinin de ülkesine dönmeye sıcak baktığı vurgulandı. Kurmayların ise hatırı sayılır bir bonservis bedeli karşılığında Lis'le vedalaşacağı belirtildi. Türkiye'de ilk olarak 2021-2022 sezonunda Altay'da forma giyen Lis, 2023-2024 sezonunda Göztepe'ye transfer oldu. Göztepe ile 1'inci Lig'de şampiyonluk yaşayan deneyimli kaleci, son 2 sezon Süper Lig'de görev aldı.



