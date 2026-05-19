19 Mayıs
Bournemouth-M.City
21:30
19 Mayıs
Chelsea-Tottenham
22:15
19 Mayıs
Westerlo-Standard Liege
21:30
19 Mayıs
Genk-Royal Antwerp
21:30
19 Mayıs
Sporting Charleroi-OH Leuven
21:30

Göztepe'de ayrılık rüzgarları

Göztepe'de ayrılık rüzgarı sürüyor. Heliton'un ardından kaleci Mateusz Lis'in de takımdan ayrılmaya yakın olduğu belirtilirken, Polonya ekipleri Legia Varşova ve Lech Poznan'ın tecrübeli file bekçisini yakından takip ettiği ifade edildi.

calendar 19 Mayıs 2026 14:00
Haber: DHA, Fotoğraf: AA
Göztepe'de ayrılık rüzgarları
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:



Trendyol Süper Lig'de 2025-2026 sezonunu 55 puanla 6'ncı sırada tamamlayan ve Avrupa kupalarına katılma hedefini gelecek seneye erteleyen Göztepe'de Brezilyalı stoper Heliton'un ardından kaleci Mateusz Lis'in de yuvadan ayrılacağı ifade edildi.

Göztepe ile sözleşme yenilemeyen Heliton için ülkesi Brezilya ve Suudi Arabistan'dan teklifler olduğu, Lis'i de Polonya takımlarının istediği kaydedildi. 

Özellikle bu sezon gösterdiği performansla tüm dikkatleri üzerine çeken Polonyalı eldiveni Legia Varşova ve Lech Poznan takımlarının yakın takibe aldığı kaydedildi.

Göztepe ile 2027 yılına kadar sözleşmesi bulunan 29 yaşındaki kalecinin de ülkesine dönmeye sıcak baktığı vurgulandı. Kurmayların ise hatırı sayılır bir bonservis bedeli karşılığında Lis'le vedalaşacağı belirtildi. Türkiye'de ilk olarak 2021-2022 sezonunda Altay'da forma giyen Lis, 2023-2024 sezonunda Göztepe'ye transfer oldu. Göztepe ile 1'inci Lig'de şampiyonluk yaşayan deneyimli kaleci, son 2 sezon Süper Lig'de görev aldı.

SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
  • DK
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 34 24 5 5 77 30 77
2 Fenerbahçe 34 21 11 2 77 37 74
3 Trabzonspor 34 20 9 5 61 39 69
4 Beşiktaş 34 17 9 8 59 40 60
5 Başakşehir 34 16 9 9 58 35 57
6 Göztepe 34 14 13 7 42 32 55
7 Samsunspor 34 13 12 9 46 45 51
8 Rizespor 34 10 11 13 46 52 41
9 Konyaspor 34 10 10 14 43 50 40
10 Kocaelispor 34 9 10 15 26 38 37
11 Alanyaspor 34 7 16 11 41 41 37
12 Gaziantep FK 34 9 10 15 43 58 37
13 Kasımpaşa 34 8 11 15 33 49 35
14 Gençlerbirliği 34 9 7 18 36 47 34
15 Eyüpspor 34 8 9 17 33 48 33
16 Antalyaspor 34 8 8 18 33 55 32
17 Kayserispor 34 6 12 16 27 62 30
18 Karagümrük 34 8 6 20 31 54 30
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.