Galatasaray'da sezon açılışı 7 Temmuz'da

Şampiyon Galatasaray'ın yeni sezon planlaması netleşti.
Sarı-kırmızılı takım 7 Temmuz tarihinde Kemerburgaz'da toplanarak hazırlıklarına başlayacak.
Dünya Kupası'nda boy gösterecek isimler, Temmuz sonunda takıma katılacak. Galatasaray hazırlık sürecinde Avusturya'ya giderek özel maçlar oynayacak.
Sarı-kırmızılı takım 7 Temmuz tarihinde Kemerburgaz'da toplanarak hazırlıklarına başlayacak.
Dünya Kupası'nda boy gösterecek isimler, Temmuz sonunda takıma katılacak. Galatasaray hazırlık sürecinde Avusturya'ya giderek özel maçlar oynayacak.