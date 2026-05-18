Kulüpler Birliği, 10+4 için TFF'ye başvuracak!

Trendyol Süper Lig ekipleri, 10+4 yabancı kuralı için Türkiye Futbol Federasyonu'na başvuracak.

calendar 18 Mayıs 2026 16:02
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: AA
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından Süper Lig'de uygulanan yabancı oyuncu kuralı, son 20 yıllık süreçte 15 kez değiştirildi.

YENİ KURAL

Yönetim ve federasyon değişiklikleriyle birlikte neredeyse her sezon öncesi veya devre arasında sisteme müdahale edildi. TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, geçen hafta 2026-2027 sezonunda 10 artı 4 yabancı kuralının uygulanacağını söylemişti.

Buna göre kadrodaki 14 yabancı oyuncudan 10'u için kriter yok. 4 futbolcunun 2003 veya sonrasında doğmuş olması gerekiyor.

Süper Lig kulüpleri yeni kuralın transferde kendilerini mali açıdan zor durumda bırakacağını düşünüyor. Genç oyuncu transfer ederken menajerlerin elinin güçleneceği düşüncesi hakim. Ayrıca yerli oyuncu piyasasında da artışa sebebiyet vermesi muhtemel görünüyor.

TFF'YE RESMİ BAŞVURU

10 artı 4 kuralının mali açıdan zor durumda olan kulüpler için faydalı bir sistem olmayacağı görüşü Türkiye Futbol Federasyonu'na iletilecek. 24 Mayıs Pazar günü Esenler Erokspor ile Çorum Futbol Kulübü arasında oynanacak TFF play-off finalinin ardından gelecek sezon Süper Lig'de mücadele edecek son takım da belli olacak.

Önümüzdeki hafta içi yapılacak Kulüpler Birliği toplantısının ardından TFF'ye resmi başvuru yapılacak. [Ajansspor]

