Renato Nhaga için Galatasaray'a mesaj!

Levent Tüzemen, Sabah'ta Süper Lig'in son haftasındaki Kasımpaşa - Galatasaray maçını değerlendirdi.
Tüzemen, Renato Nhaga için Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk'a mesaj gönderdi.
Levent Tüzemen, yazısında, "Nhaga, kıvrak-çabuk ve çok koşan bir oyuncu. Fazla maç oynaması, fiziksel olarak gelişirken, dayanıklılığını da kazanmalı. Okan hoca yeni sezonda Nhaga'yı düşünüyorsa, güçlenmesi adına program hazırlamalı." ifadelerini kullandı.
Galatasaray'a devre arası transfer olan 19 yaşındaki Nhaga, sarı-kırmızılılarda 5 maçta süre buldu ve 2 kez ağları havalandırdı.
