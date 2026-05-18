Renato Nhaga için Galatasaray'a mesaj!

calendar 18 Mayıs 2026 09:43
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: AA
Levent Tüzemen, Sabah'ta Süper Lig'in son haftasındaki Kasımpaşa - Galatasaray maçını değerlendirdi.

Tüzemen, Renato Nhaga için Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk'a mesaj gönderdi.

Levent Tüzemen, yazısında, "Nhaga, kıvrak-çabuk ve çok koşan bir oyuncu. Fazla maç oynaması, fiziksel olarak gelişirken, dayanıklılığını da kazanmalı. Okan hoca yeni sezonda Nhaga'yı düşünüyorsa, güçlenmesi adına program hazırlamalı." ifadelerini kullandı.

Galatasaray'a devre arası transfer olan 19 yaşındaki Nhaga, sarı-kırmızılılarda 5 maçta süre buldu ve 2 kez ağları havalandırdı.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 34 24 5 5 77 30 77
2 Fenerbahçe 34 21 11 2 77 37 74
3 Trabzonspor 34 20 9 5 61 39 69
4 Beşiktaş 34 17 9 8 59 40 60
5 Başakşehir 34 16 9 9 58 35 57
6 Göztepe 34 14 13 7 42 32 55
7 Samsunspor 34 13 12 9 46 45 51
8 Rizespor 34 10 11 13 46 52 41
9 Konyaspor 34 10 10 14 43 50 40
10 Kocaelispor 34 9 10 15 26 38 37
11 Alanyaspor 34 7 16 11 41 41 37
12 Gaziantep FK 34 9 10 15 43 58 37
13 Kasımpaşa 34 8 11 15 33 49 35
14 Gençlerbirliği 34 9 7 18 36 47 34
15 Eyüpspor 34 8 9 17 33 48 33
16 Antalyaspor 34 8 8 18 33 55 32
17 Kayserispor 34 6 12 16 27 62 30
18 Karagümrük 34 8 6 20 31 54 30
