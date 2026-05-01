Metin Diyadin: 'Yüzde 1 ihtimali ben kullanayım dedim'

Gençlerbirliği Teknik Direktörü Metin Diyadin, Trabzonspor maçı sonrası açıklamalarda bulundu.



Diyadin, "Maçla ilgili yorum yapmayacağım. Gençlerbirliği'ni de bilenler bilir, benim için çok özeldir. 38 yılım geçti. Futbolculuk, teknik direktörlüğe başlangıcım, başka takımlarda çalışsam da hiçbir zaman bağım kopmadı. Zorlu bir sezonu, şöyle düşünün; 4 antrenör, 3 başkan, 6 kez değişim... Bunlar oyuncu grubunun kolay kaldıracağı şeyler değil. İyi gittiğim dönemde ayrılmak zorunda kaldık. Son iki hafta dönüşüm, beni bilen bilir, karakter olarak asla dönme şansım yok başka bir kulüp olsa ancak Gençlerbirliği'nin yeri için çok başka. Yüzde 1 ihtimal varsa, onu ben kullanayım dedim." diye konuştu.



Kulüpte son 10 yıldır yönetsel olarak sıkıntı olduğunu söyleyen ve bunun değişmesi için son fırsat olduğunu dile getiren Metin Diyadin, "Gençlerbirliği, var olma mücadelesi verenlerin kulübüdür. Gençlerbirliği'ni ayakta tuttuğum için çok mutluyum." dedi.



Metin Diyadin, maçtan sonra oyuncularla yaptığı konuşma için, "Ligde 9 maç çalıştım. 15 puan aldık. Ben oyunculara her zamanki gibi, kimle oynarsak oynayalım nasıl oynamamız gerektiğini söyledim. Maçtan sonra da Gençlerbirliği'ni ligde tuttukları, varlığının devamını sağladıkları için çok teşekkür ettim." sözlerini sarf etti.



Trendyol Süper Lig'in son haftasında Trabzonspor'u deplasmanda 3-0 yenerek ligde kalan Gençlerbirliği'nin teknik direktörü Metin Diyadin, son iki maçta 6 puan alarak ligde kaldıkları için mutlu olduğunu söyledi.



Diyadin, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, son hafta olduğu için teknik bir yoruma girmenin anlamının olmadığını belirterek, "Bu maç Gençlerbirliği'nin sadece bir ligde tutunması değil varlığının devamı için çok önemliydi. Son iki maç 6 puan alarak ligde kaldık. Kulübü hem ligde tutma hem varlığının devamını başardığımız için ayrıca mutluyum." diye konuştu.



Diyadin, bir konuda açıklama yapmak istediğini ifade ederek, şunları kaydetti:



"Bir konuyu söylemek istiyorum, içimde kalan bir şeyi. Memleketimi biliyorum, insanını biliyorum. İki kelime ile geçeyim. Ben Gülbaharhatun Mahallesi'nde doğdum. Mezarlığım da şu anda Bahçecik'te. İki kelime herhalde herkese yeter. Biliyorum eleştirileri. Gençlerbirliği'nin bütün takımlarla rekabeti sadece sahadaki 90 dakikadır. Onun haricinde bir rekabeti hiç kimseyle yoktur. Sosyal medyayı biliyorum. İlk maçın içinde bir anlık biliyorum. Beni bilen bilir, bilmeyen kendi bilir diyerek kapatalım."



