Kayserispor, galibiyetle tamamladı!

Süper Lig'in son ve 34. haftasında Kayserispor, sahasında Konyaspor'u ağırladı. RHG Enertürk Enerji Stadyumu'ndaki maçı Kayserispor, 2-1'lik skorla kazandı.



Konyaspor, 47. dakikada Eren Yağmur ile 1-0 öne geçti. Kayserispor, bu gole hemen cevap verdi ve Laszlo Benes, 49. dakikada durumu 1-1'e getirdi.



Kayserispor, 74. dakikada Fedor Chalov'un golüyle maçı 2-1 kazandı.



Konyaspor, Riechedly Bazoer'in 87. dakikada kırmızı kart görmesinin ardından maçı 10 kişi tamamladı.



Bu sonucun ardından küme düşmesi daha önce kesinleşen Kayserispor, sezonu 30 puanla tamamladı. Konyaspor ise 40 puanla sezona nokta koydu.



MAÇTAN DAKİKALAR (İLK YARI)



28. dakikada sol kanattan gelişen Konyaspor atağında ceza sahası içi sol çaprazda topla buluşan İsmail Esat Buğa'nın sert şutunda meşin yuvarlak direğe çarptı. Dönen topu savunma uzaklaştırdı.



32. dakikada hızlı gelişen Konyaspor atağında sol tarafta topla buluşan Svendsen'in ceza sahası dışından kaleye gönderdiği şutta meşin yuvarlak direk dibinden auta çıktı.



36. dakikada Kayserispor atağında sağ kanattan Brenet'in ortasında arka direğe koşu yapan Benes'in vuruşunda kaleci Deniz Ertaş topu kontrol etti.



Maçın ilk yarısı golsüz tamamlandı.



